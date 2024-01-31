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    «Ливерпуль» ждет разочарование?!

    «Ливерпуль» — «Челси». Дерзкая ставка за 5.28 на матч АПЛ 31 января 2024 года

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    Юрген Клопп
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Января 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы проводят довольно продуктивный сезон. Команда Юргена Клоппа ныне лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити».

    Причем команда Клоппа потерпела лишь одну коллизию в чемпионате. Да и оборона привычно надежна: всего 18 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Челси

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  • 1.604.705.40Бонус$9500
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    В своем последнем поединке мерсисайдцы снова победили. В Кубке Англии «Ливерпуль» фактически не заметил «Норвич» (5:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки с «аристократами» для команды традиционно складываются непросто. 7 (!) последних очных битв завершились без победителя.

    И уж совсем очевидно, что мерсисайдцы будут активны в атаке. Правда, отсутствие Мохаммеда Салаха не может не сказаться на действиях хозяев.

    «Челси»

    Нынешний сезон для «аристократов» никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 9 месте.

    Плюс ко всему, «Челси» добывает победы с огромнейшей натугой. Да и вообще, лондонцы больше похожи на середняка АПЛ, чем на претендента на высокие места.

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    • В своем последнем поединке «Челси» снова не выиграл. Лондонцы в Кубке Англии не смогли переиграть «Астон Виллу» (0:0).

    В кадровом плане у лондонцев также отнюдь не все гладко. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

    Подопечные Маурисио Почеттино в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Лондонцам отступать уже банально некуда.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Челси» дают — 5.28, ничья оценена — в 4.79.

    Мерсисайдцы давненько не обыгрывали «Челси», к тому же без Салаха хозяевам придется очень сложно.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.05.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка (5.28), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» ждет разочарование?!
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