«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы проводят довольно продуктивный сезон. Команда Юргена Клоппа ныне лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити».

Причем команда Клоппа потерпела лишь одну коллизию в чемпионате. Да и оборона привычно надежна: всего 18 пропущенных мячей.

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В своем последнем поединке мерсисайдцы снова победили. В Кубке Англии «Ливерпуль» фактически не заметил «Норвич» (5:2).

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Поединки с «аристократами» для команды традиционно складываются непросто. 7 (!) последних очных битв завершились без победителя.

И уж совсем очевидно, что мерсисайдцы будут активны в атаке. Правда, отсутствие Мохаммеда Салаха не может не сказаться на действиях хозяев.

«Челси»

Нынешний сезон для «аристократов» никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 9 месте.

Плюс ко всему, «Челси» добывает победы с огромнейшей натугой. Да и вообще, лондонцы больше похожи на середняка АПЛ, чем на претендента на высокие места.

В своем последнем поединке «Челси» снова не выиграл. Лондонцы в Кубке Англии не смогли переиграть «Астон Виллу» (0:0).

В кадровом плане у лондонцев также отнюдь не все гладко. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

Подопечные Маурисио Почеттино в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Лондонцам отступать уже банально некуда.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.62.

На викторию «Челси» дают — 5.28, ничья оценена — в 4.79.

Мерсисайдцы давненько не обыгрывали «Челси», к тому же без Салаха хозяевам придется очень сложно .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.05.

Для остальных — более умеренный прогноз.