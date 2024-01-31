«Ливерпуль»
Мерсисайдцы проводят довольно продуктивный сезон. Команда Юргена Клоппа ныне лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити».
Причем команда Клоппа потерпела лишь одну коллизию в чемпионате. Да и оборона привычно надежна: всего 18 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Челси
В своем последнем поединке мерсисайдцы снова победили. В Кубке Англии «Ливерпуль» фактически не заметил «Норвич» (5:2).
Поединки с «аристократами» для команды традиционно складываются непросто. 7 (!) последних очных битв завершились без победителя.
И уж совсем очевидно, что мерсисайдцы будут активны в атаке. Правда, отсутствие Мохаммеда Салаха не может не сказаться на действиях хозяев.
«Челси»
Нынешний сезон для «аристократов» никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 9 месте.
Плюс ко всему, «Челси» добывает победы с огромнейшей натугой. Да и вообще, лондонцы больше похожи на середняка АПЛ, чем на претендента на высокие места.
В своем последнем поединке «Челси» снова не выиграл. Лондонцы в Кубке Англии не смогли переиграть «Астон Виллу» (0:0).
В кадровом плане у лондонцев также отнюдь не все гладко. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.
Подопечные Маурисио Почеттино в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Лондонцам отступать уже банально некуда.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.62.
На викторию «Челси» дают — 5.28, ничья оценена — в 4.79.
Мерсисайдцы давненько не обыгрывали «Челси», к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.05.
Для остальных — более умеренный прогноз.