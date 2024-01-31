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    «Ливерпуль» вновь не справится с «Челси»?

    «Ливерпуль» — «Челси». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол 31 января 2024 года

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    «Челси»
    В среду, 31 января, в 22-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле примет «Челси». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Ливерпуль» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Января 2024 года
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» с 48 зачетными пунктами находится на вершине турнирной таблицы АПЛ. Сразу три команды отстает от него на пять баллов, но «Ман Сити» имеет еще игру в запасе.

    На выходных мерсисайдцы на своем поле разгромили перволиговый «Норвич» 5:2 в Кубке Англии. Перед этим же они расписали гостевую мировую с «Фулхэмом» 1:1 в ответке полуфинала Кубка лиги и прошли в финал.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Челси

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    В последней же игре чемпионата «Ливерпуль» добыл крупный выездной выигрыш над «Борнмутом» 4:0. И эта виктория стала для них третьей подряд в рамках чемпионата страны.

    Календарь и таблица АПЛ

    При своих болельщиках в текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» еще не уступал. За десять проведенных встреч у него восемь викторий и два мировых исхода.

    «Челси»

    «Челси» с 31 набранным баллом расположился на девятой строке в турнирной таблице английского чемпионата. От пятой еврокубковой позиции клуб отстает на девять очков.

    Накануне этой встречи лондонский коллектив на своем поле не смог одолеть «Астон Вилу» 0:0 в Кубке страны и теперь командам предстоит провести переигровку. Немногим ранее он разгромил в ответке «Мидлсбро» 6:1 и вышел в финал Кубка Лиги.

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    • В прошлом же туре чемпионата Англии «Челси» на своей арене минимально выиграл у «Фулхэма» со счетом 1:0. И тем самым они довели серию побед в АПЛ до трех встреч.

    В гостях в текущем первенстве страны «Челси» уступил в пяти поединках из десяти проведенных. Четыре игр он еще выиграл и расписал одну мировую.

    В семи последних очных матчах этих клубов с учетом всех турниров и основного времени были зафиксированы только ничейные результаты.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Челси» дают — 5.28, ничья оценена — в 4.79.

    Прогнозируем, что и на этот раз «Ливерпуль» не справится с «Челси» и лондонцы привезут очки с «Энфилда».

    И также от этой игры не ждем голевой феерии и ставим здесь на низовой тотал.

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    «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» вновь не справится с «Челси»?
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