«Ливерпуль»
«Ливерпуль» с 48 зачетными пунктами находится на вершине турнирной таблицы АПЛ. Сразу три команды отстает от него на пять баллов, но «Ман Сити» имеет еще игру в запасе.
На выходных мерсисайдцы на своем поле разгромили перволиговый «Норвич» 5:2 в Кубке Англии. Перед этим же они расписали гостевую мировую с «Фулхэмом» 1:1 в ответке полуфинала Кубка лиги и прошли в финал.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Челси
В последней же игре чемпионата «Ливерпуль» добыл крупный выездной выигрыш над «Борнмутом» 4:0. И эта виктория стала для них третьей подряд в рамках чемпионата страны.
При своих болельщиках в текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» еще не уступал. За десять проведенных встреч у него восемь викторий и два мировых исхода.
«Челси»
«Челси» с 31 набранным баллом расположился на девятой строке в турнирной таблице английского чемпионата. От пятой еврокубковой позиции клуб отстает на девять очков.
Накануне этой встречи лондонский коллектив на своем поле не смог одолеть «Астон Вилу» 0:0 в Кубке страны и теперь командам предстоит провести переигровку. Немногим ранее он разгромил в ответке «Мидлсбро» 6:1 и вышел в финал Кубка Лиги.
В прошлом же туре чемпионата Англии «Челси» на своей арене минимально выиграл у «Фулхэма» со счетом 1:0. И тем самым они довели серию побед в АПЛ до трех встреч.
В гостях в текущем первенстве страны «Челси» уступил в пяти поединках из десяти проведенных. Четыре игр он еще выиграл и расписал одну мировую.
В семи последних очных матчах этих клубов с учетом всех турниров и основного времени были зафиксированы только ничейные результаты.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.62.
На викторию «Челси» дают — 5.28, ничья оценена — в 4.79.
Прогнозируем, что и на этот раз «Ливерпуль» не справится с «Челси» и лондонцы привезут очки с «Энфилда».
И также от этой игры не ждем голевой феерии и ставим здесь на низовой тотал.