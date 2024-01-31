В среду, 31 января, в 22-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле примет «Челси». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Ливерпуль» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» с 48 зачетными пунктами находится на вершине турнирной таблицы АПЛ. Сразу три команды отстает от него на пять баллов, но «Ман Сити» имеет еще игру в запасе.

На выходных мерсисайдцы на своем поле разгромили перволиговый «Норвич» 5:2 в Кубке Англии. Перед этим же они расписали гостевую мировую с «Фулхэмом» 1:1 в ответке полуфинала Кубка лиги и прошли в финал.

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В последней же игре чемпионата «Ливерпуль» добыл крупный выездной выигрыш над «Борнмутом» 4:0. И эта виктория стала для них третьей подряд в рамках чемпионата страны.

Календарь и таблица АПЛ

При своих болельщиках в текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» еще не уступал. За десять проведенных встреч у него восемь викторий и два мировых исхода.

«Челси»

«Челси» с 31 набранным баллом расположился на девятой строке в турнирной таблице английского чемпионата. От пятой еврокубковой позиции клуб отстает на девять очков.

Накануне этой встречи лондонский коллектив на своем поле не смог одолеть «Астон Вилу» 0:0 в Кубке страны и теперь командам предстоит провести переигровку. Немногим ранее он разгромил в ответке «Мидлсбро» 6:1 и вышел в финал Кубка Лиги.

В прошлом же туре чемпионата Англии «Челси» на своей арене минимально выиграл у «Фулхэма» со счетом 1:0. И тем самым они довели серию побед в АПЛ до трех встреч.

В гостях в текущем первенстве страны «Челси» уступил в пяти поединках из десяти проведенных. Четыре игр он еще выиграл и расписал одну мировую.

В семи последних очных матчах этих клубов с учетом всех турниров и основного времени были зафиксированы только ничейные результаты.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.62.

На викторию «Челси» дают — 5.28, ничья оценена — в 4.79.

Прогнозируем, что и на этот раз «Ливерпуль» не справится с «Челси» и лондонцы привезут очки с «Энфилда».

И также от этой игры не ждем голевой феерии и ставим здесь на низовой тотал.