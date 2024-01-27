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    «Ницца» продлит серию поражений «Меца»?

    «Ницца» — «Мец». Прогноз и ставка (к. 2.26) на футбол 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Мец»
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    «Ницца»
    «Ницца» на своем поле сыграет против «Меца» в 19-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет 27 января, начнется в 19:00 по мск. «Ницца» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Января 2024 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 19:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    В турнирной таблице Лиги 1 после 18 проведенных туров «Ницца» находится на второй позиции с 35 набранными очками. От первого «ПСЖ» она отстает внушительно, а вот преследователи находятся совсем близко.

    Стоит отметить, что «орлята» в этом чемпионате пропустили меньше всех (всего 11 голов). Правда, и забили они немного — только 19 мячей. В отрезке же последних шести игр первенства они неизменно чередовали победы с проигрышами.

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    Так в прошлом туре «южане» на выезде потерпели фиаско от «Ренна» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они на своей территории с таким же результатом переиграли «Ланс».

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах в текущем розыгрыше Лиги 1 «Ницца» еще не проигрывала. У нее шесть викторий и три мировых исхода.

    «Мец»

    «Мец» на данный момент в турнирной таблице французского первенства находится в нижней части. У коллектива на счету 16 баллов и отрыв от зоны вылета только по разнице мячей.

    «Мессинцы» просто ужасно провели свои пять последних встреч чемпионата страны, проиграв их всех. А с учетом еще кубкового поединка их проигрышная серия состоит из шести встреч.

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    В минувшем туре команда на своей территории потерпела фиаско от «Тулузы» со счетом 0:1, а перед этим она на выезде была повержена лидирующим «ПСЖ», проиграв ему 1:3.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 1 «Мец» выиграл три поединка из девяти проведенных, раз сыграл еще вничью и пять раз уходил с поля ни с чем.

    «Ницца» выиграла у «Меца» в двух предыдущих очных противостояниях без пропущенных мячей. В первом круге этого первенства «орлята» победили в гостях 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Меца» дают — 8.60, ничья оценена — в 4.56.

    Прогнозируем, что «Ницца» продлит серию поражений «Меца» и победит в этом поединке с разницей в несколько мячей.

    Однако результативного поединка здесь ждать не стоит и поэтому еще рекомендуем ставить на низовой исход.

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