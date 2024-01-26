26 января в рамках 19-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграет против «Ренна». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Лион» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лион»

Команда провалила начало нынешнего сезона, долгое время занимала последнее место в Лиге 1, но сейчас ситуация не особо поменялась. После 18-и туров «Лион» занимает 16-е место, находясь в зоне вылета.

Несмотря на турнирное положение команда довольно неплохо выступает в последнее время. За последние 5 матчей в Лиге 1 «Лион» трижды победила и дважды проиграл.

Коэффициенты матча Лион — Ренн 1X2Новым игрокам 2.553.452.85Бонус$9500

За этот период команда забила 9 голов при 6-и пропущенных. В последнем туре «Лион» уступил «Гавру» (1:3), получив за этот матч 2 красные карточки. До этого в 3-х матчах команда не пропустила ни одного гола.

Все прогнозы на Лигу 1

В предстоящем матче «Лион» сыграет против «Ренна», который проводит неплохой сезон. Причем, команда выступает не лучшим образом на своем поле, набрав всего 9 очков из 27-и возможных.

«Ренн»

Команда занимает 10-е место в таблице Лиги 1 с 22 очками в активе. «Ренн» теоретически еще может запрыгнуть в еврокубки, но отставание пока велико — 7 очков.

«Ренн» очень хорош в последнее время. За последние 5 матчей во всех турнирах команда четырежды победила и один раз сыграла вничью. В последнем туре Лиги 1 «Ренн» обыграл «Ниццу» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

Стоит отметить, что команда не очень здорово выступает на чужом поле, набрав всего 7 очков из 24-х возможных. В последних 3-х гостевых матчах «Ренн» по одному разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

«Ренн» и «Лион» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 12-м туре Лиги 1 «львы» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 67-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.50.

На викторию «Ренна» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.45.

Обе команды выступают довольно неплохо в последнее время. Можно предположить, что «Лион» точно не проиграет.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» 0 за 1.81. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.72.