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    «Лион» даст бой «Ренну»?

    «Лион» — «Ренн». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, Лига 1, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ренн»
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    «Лион»
    26 января в рамках 19-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграет против «Ренна». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Лион» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Января 2024 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Лион»

    Команда провалила начало нынешнего сезона, долгое время занимала последнее место в Лиге 1, но сейчас ситуация не особо поменялась. После 18-и туров «Лион» занимает 16-е место, находясь в зоне вылета.

    Несмотря на турнирное положение команда довольно неплохо выступает в последнее время. За последние 5 матчей в Лиге 1 «Лион» трижды победила и дважды проиграл.

    Коэффициенты матча Лион — Ренн

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    За этот период команда забила 9 голов при 6-и пропущенных. В последнем туре «Лион» уступил «Гавру» (1:3), получив за этот матч 2 красные карточки. До этого в 3-х матчах команда не пропустила ни одного гола.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В предстоящем матче «Лион» сыграет против «Ренна», который проводит неплохой сезон. Причем, команда выступает не лучшим образом на своем поле, набрав всего 9 очков из 27-и возможных.

    «Ренн»

    Команда занимает 10-е место в таблице Лиги 1 с 22 очками в активе. «Ренн» теоретически еще может запрыгнуть в еврокубки, но отставание пока велико — 7 очков.

    «Ренн» очень хорош в последнее время. За последние 5 матчей во всех турнирах команда четырежды победила и один раз сыграла вничью. В последнем туре Лиги 1 «Ренн» обыграл «Ниццу» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

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    • Стоит отметить, что команда не очень здорово выступает на чужом поле, набрав всего 7 очков из 24-х возможных. В последних 3-х гостевых матчах «Ренн» по одному разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

    «Ренн» и «Лион» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 12-м туре Лиги 1 «львы» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 67-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Ренна» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.45.

    Обе команды выступают довольно неплохо в последнее время. Можно предположить, что «Лион» точно не проиграет.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» 0 за 1.81. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.72.

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    «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лион» даст бой «Ренну»?
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