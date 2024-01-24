Намибия
Эта сборная нынче находится на 3 месте в группе E. Правда, в случае победы она гарантировано окажется в плей-офф.
Вот только с реализацией не все в порядке. В двух матчах турнира игроки сборной Намибии забили всего лишь один мяч.
Коэффициенты матча Намибия — Мали
В предыдущем туре Кубка африканских наций команда разгромно проиграла. Намибия пропустила четыре сухих мяча от южноафриканцев.
Матчи против малийцев для команды традиционно складываются неудачно. Оба очных поединка были проиграны.
В этой встрече команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только учитывая разницу мячей, ничьей намибийцам может не хватить…
Мали
Эта команда ныне пребывает на 1 месте в группе. Малийцы и по составу выглядят симпатично, и игра команды смотрится прилично.
Да и в обороне у малийцев относительный ажур. В двух турах Кубка африканских наций команда пропустила всего один раз.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Сборная Мали расписала стратегически важную ничью с Тунисом (1:1).
А вот сборную ЮАР команда переиграла со счетом 2:0. Так что в последнем туре малийцам хватит и ничьей.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Мали явно сильнее оппонента, и точно воспользуется его проблемами в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Мали предлагают — 1.60.
На викторию Намибии дают — 6.62, ничья оценена — в 3.62.
Малийцы на голову сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа Мали в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.