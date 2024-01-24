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    Малийцы начнут без раскачки

    Намибия — Мали. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Намибия — Мали
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    Лассана Кулибали
    Намибия сыграет на своем поле с Мали в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 20:00 мск. Намибия — Мали: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа E 24 Января 2024 года
    Намибия
  • Виндхук
    •  Намибия 20:00 Мали Мали
  • Бамако
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    Намибия

    Эта сборная нынче находится на 3 месте в группе E. Правда, в случае победы она гарантировано окажется в плей-офф.

    Вот только с реализацией не все в порядке. В двух матчах турнира игроки сборной Намибии забили всего лишь один мяч.

    Коэффициенты матча Намибия — Мали

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    В предыдущем туре Кубка африканских наций команда разгромно проиграла. Намибия пропустила четыре сухих мяча от южноафриканцев.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против малийцев для команды традиционно складываются неудачно. Оба очных поединка были проиграны.

    В этой встрече команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только учитывая разницу мячей, ничьей намибийцам может не хватить…

    Мали

    Эта команда ныне пребывает на 1 месте в группе. Малийцы и по составу выглядят симпатично, и игра команды смотрится прилично.

    Да и в обороне у малийцев относительный ажур. В двух турах Кубка африканских наций команда пропустила всего один раз.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. Сборная Мали расписала стратегически важную ничью с Тунисом (1:1).

    А вот сборную ЮАР команда переиграла со счетом 2:0. Так что в последнем туре малийцам хватит и ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Мали явно сильнее оппонента, и точно воспользуется его проблемами в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Мали предлагают — 1.60.

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    На викторию Намибии дают — 6.62, ничья оценена — в 3.62.

    Малийцы на голову сильнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально активно.

    Наш прогноз — Победа Мали в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.

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