Сирия сыграет с Индией в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 23 января, начало — в 14:30 мск. Сирия — Индия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сирия

Сирия набрала только один балл и по итогам двух туров занимает третье место в своей группе Кубка Азии, опережая своего нынешнего соперника на один же пункт.

В первом туре сборная сыграла вничью с Узбекистаном (0:0), после чего во втором — минимально проиграла Австралии (0:1). Таким образом, для выхода в плей-офф ей нужна как можно более крупная победа и поражение Узбекистана от Австралии.

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В отборе на ЧМ-2026 команда выступает чуть успешнее. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему занимает третье место в своем квартете.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при трех ничьих и двух поражениях, так что с такой формой непросто рассчитывать на успех.

Узбекистан

По итогам двух туров группового раунда Кубка Азии Индия остается без очков и поэтому занимает последнее четвертое место в группе.

В первом туре сборная проиграла Австралии (0:2), после чего во втором — потерпела разгром от Узбекистана (0:3). Примечательно, что в обоих случаях ей не удавалось забить.

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает успешнее. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему в своем квартете занимает третью позицию.

На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка в разных турнирах, а в семи последних играх у него шесть поражений, так что у гостей провальная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Сирию, коэффициент на победу которой равен 1,35. Успех Индии оценивается в 10,00, ничья — в 5,30.

В трех из четырех последних матчей номинальных хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — Сирия победит при тотал меньше 2,5 голов за 3,25, ведь в трех последних матчах номинальные гости проиграли, тогда как в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев было забито меньше 2,5 голов.