ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаРычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа? Валентин БаркоПо стопам Мак Аллистера. Станет ли Барко новой звездой «Брайтона»? «Барселона» — «Бетис»«Бетис» — «Барселона» 2:4. Онлайн
  • 22:29
    • Хет-трик Торреса принес «Барселоне» победу в матче с «Бетисом»
  • 21:33
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • 20:20
    • «Реал» вырвал победу у «Альмерии» в добавленное время
  • 19:48
    • «Ак Барс» обыграл «Спартак» в серии буллитов
  • 19:31
    • «Бавария» сенсационно уступила на своем поле «Вердеру»
  • 23:57
    • «Интер» объявил о согласовании нового контракта с Лаутаро Мартинесом
  • 23:03
    • «Лилль», «Гавр» и «Страсбург» вышли в следующий круг Кубка Франции
    Все новости спорта

    Выйдет ли Сирия в плей-офф Кубка Азии?

    Сирия — Индия. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Кубок Азии 23 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023
    Прогноз и ставки на Сирия — Индия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сирия — фаворит матча
    Сирия сыграет с Индией в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 23 января, начало — в 14:30 мск. Сирия — Индия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа B 23 Января 2024 года
    Сирия
  • Дамаск
    •  Сирия 14:30 Индия Индия
  • Нью-Дели
    •

    Сирия

    Сирия набрала только один балл и по итогам двух туров занимает третье место в своей группе Кубка Азии, опережая своего нынешнего соперника на один же пункт.

    В первом туре сборная сыграла вничью с Узбекистаном (0:0), после чего во втором — минимально проиграла Австралии (0:1). Таким образом, для выхода в плей-офф ей нужна как можно более крупная победа и поражение Узбекистана от Австралии.

    Коэффициенты матча Сирия — Индия

    1X2Новым игрокам
  • 1.335.3010.50Бонус$9500
    •

    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает чуть успешнее. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему занимает третье место в своем квартете.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при трех ничьих и двух поражениях, так что с такой формой непросто рассчитывать на успех.

    Узбекистан

    По итогам двух туров группового раунда Кубка Азии Индия остается без очков и поэтому занимает последнее четвертое место в группе.

    В первом туре сборная проиграла Австралии (0:2), после чего во втором — потерпела разгром от Узбекистана (0:3). Примечательно, что в обоих случаях ей не удавалось забить.

  • Новая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу
  • Отказавшийся от сборной Бразилии тренер может привести «Лос Бланкос» к беспрецедентному успеху
  • 20/01/2024

    • В отборе на ЧМ-2026 команда выступает успешнее. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка, благодаря чему в своем квартете занимает третью позицию.

    На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка в разных турнирах, а в семи последних играх у него шесть поражений, так что у гостей провальная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Сирию, коэффициент на победу которой равен 1,35. Успех Индии оценивается в 10,00, ничья — в 5,30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В трех из четырех последних матчей номинальных хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — Сирия победит при тотал меньше 2,5 голов за 3,25, ведь в трех последних матчах номинальные гости проиграли, тогда как в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Орландо — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вашингтон — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хьюстон — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Азаренко — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финикс — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Сиэтл — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Носкова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Боржеш — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  5.04
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казо — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зверев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Паолини — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сирия — Индия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Сирия в плей-офф Кубка Азии?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры