Кабо-Верде
Кабо-Верде может чувствовать себя спокойно. Сборная уже вышла в плей-офф. Две игры группового этапа прошли очень удачно.
Сначала Кабо-Верде взял верх над Ганой со счетом 2:1. А затем последовала разгромная победа над Мозамбиком (3:0). По итогам двух туров в активе сборной шесть очков.
Коэффициенты матча Кабо-Верде — Египет
В заключительной встрече группового раунда Кабо-Верде может поэкспериментировать с составом. Исход противостояния значения не имеет. Кабо-Верде не опустится ниже первого места в квартете.
В 2024 году Кабо-Верде уже провел три матча, одержав две победы и потерпев одно поражение. Неудача произошла в товарищеской встрече с Тунисом — 0:2.
Египет
У Египта возникла непростая ситуация. На групповом этапе Кубка африканских наций не добыто ни одной победы. Фанаты верят, что удастся одержать викторию в решающей встрече.
Ранее египтяне сыграли вничью с Мозамбиком и Ганой. Обе встречи закончились со счетом 2:2. После двух туров в активе сборной Египта два очка.
Неприятная новость — травма ведущего форварда Мохамеда Салаха. Во встрече с Ганой нападающий повредил подколенное сухожилие и угодил в лазарет. Ожидается, что Салах не поможет сборной в следующих двух матчах КАН.
Предстоящая игра очень важна для Египта. Для выхода в плей-офф команде нужна победа. Египту по силам завоевать три очка, но в атаке будет не хватать травмированного Салаха.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Египту. На победу можно поставить за 1.53.
Выигрыш Кабо-Верде идет с коэффициентом 7.30. Ничья оценена — в 3.78.
Можно сделать ставку на победу Египта с форой (-1) с коэффициентом 1.90.
Еще один наш прогноз — команды забьют минимум два гола за 1.76.