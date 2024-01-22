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    Египет одержит победу в заключительном матче группового этапа

    Кабо-Верде — Египет. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 22 января 2024 года

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    Кабо-Верде
    22 января 2024 года в матче Кубка африканских наций сыграют Кабо-Верде и Египет. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Кабо-Верде — Египет: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа B 22 Января 2024 года

    Кабо-Верде

    Кабо-Верде может чувствовать себя спокойно. Сборная уже вышла в плей-офф. Две игры группового этапа прошли очень удачно.

    Сначала Кабо-Верде взял верх над Ганой со счетом 2:1. А затем последовала разгромная победа над Мозамбиком (3:0). По итогам двух туров в активе сборной шесть очков.

    Коэффициенты матча Кабо-Верде — Египет

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    В заключительной встрече группового раунда Кабо-Верде может поэкспериментировать с составом. Исход противостояния значения не имеет. Кабо-Верде не опустится ниже первого места в квартете.

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    В 2024 году Кабо-Верде уже провел три матча, одержав две победы и потерпев одно поражение. Неудача произошла в товарищеской встрече с Тунисом — 0:2.

    Египет

    У Египта возникла непростая ситуация. На групповом этапе Кубка африканских наций не добыто ни одной победы. Фанаты верят, что удастся одержать викторию в решающей встрече.

    Ранее египтяне сыграли вничью с Мозамбиком и Ганой. Обе встречи закончились со счетом 2:2. После двух туров в активе сборной Египта два очка.

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    • Неприятная новость — травма ведущего форварда Мохамеда Салаха. Во встрече с Ганой нападающий повредил подколенное сухожилие и угодил в лазарет. Ожидается, что Салах не поможет сборной в следующих двух матчах КАН.

    Предстоящая игра очень важна для Египта. Для выхода в плей-офф команде нужна победа. Египту по силам завоевать три очка, но в атаке будет не хватать травмированного Салаха.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Египту. На победу можно поставить за 1.53.

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    Выигрыш Кабо-Верде идет с коэффициентом 7.30. Ничья оценена — в 3.78.

    Можно сделать ставку на победу Египта с форой (-1) с коэффициентом 1.90.

    Еще один наш прогноз — команды забьют минимум два гола за 1.76.

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    Кабо-Верде — Египет: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. Египет одержит победу в заключительном матче группового этапа
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