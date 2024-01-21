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    «Бетис» — «Барселона». Ставка (к. 2,0) и прогноз на чемпионат Испании на 21 января 2024 года

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    Иско
    «Бетис» — «Барселона». Матч пройдет в рамках 21-го тура испанской Примеры, начало — 20:30 (мск) «Бетис» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Января 2024 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Бетис»

    Команда Мануэля Пеллегрини сейчас идет на седьмом месте в чемпионате с 31 очком, что для нее является довольно неплохим показателем, при том, что она играет очень неровно, чередуя яркие и средние матчи.

    В последнем туре «Бетис» на своем поле одолел с минимальным счетом одного из аутсайдеров Примеры «Гранаду» со счетом 1:0. Игра получилась неожиданно тяжелой, борьба на поле шла до последних минут.

    Коэффициенты матча Бетис — Барселона

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  • 4.204.001.82Бонус$9500
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    Единственный гол уже в самом конце встречи забил Иско, для которого он стал третьим в чемпионате. До этого же «огурцы» очень долго не могли взять три очка.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти турах они четыре раза сыграли вничью и уступили один раз. У команды имеются некоторые проблемы с завершением, игра нападающих Виллиана Жозе и Борхи Иглесиаса сейчас не особо радует.

    «Барселона»

    Вокруг каталонского клуба продолжаются разговоры о будущем Хави, что явно не способствует спокойствию внутри коллектива. Сейчас «Барселона» идет на четвертом месте в Примере с 41 очком.

    Прошлый тур команда пропускала из-за участия в Суперкубке Испании, где в полуфинале прошла «Осасуну» (0:2), но в решающем матче уступила с разгромным счетом «Реалу» (1:4).

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    • На неделе «Барселона» провела игру в Кубке Испании, где заставила понервничать своих болельщиков, проигрывая к концу первого тайма скоромному клубу, но затем взяла себя в руки и подтвердила свой уровень.

    В этом матче голы забивали Жюль Кунде, Ферран Торрес и Алехандро Бальде. Хави на эту встречу выставил смешанный состав, разбавленный молодежью и дал отдохнуть нескольким лидерам перед матчем чемпионата.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры на победу «Бетиса» выставили коэффициент 4,30, а на «Барселону» — 1,83. Ничья идет за 4,0.

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    Обе команды имеют проблемы с составом и выстроенной командной игрой, а внутри «Барселоны» к тому же не все ладно с атмосферой.

    Даже с учетом проблем с атакой в «Бетисе» минимум один гол он должен забить, поэтому мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,0.

    Любители рискнуть могут попытать счастья ставкой на победу «Бетиса» за 4,30. Шансы на это есть и довольно неплохие.

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