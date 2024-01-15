«Осер» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 января, начало — в 22:45 мск. «Осер» — «Бордо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Осер»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Осер» сейчас второй, оторвавшись на 4 очка от 3 позиции.

Команда прилично атакует: 40 мячей в 19 матчах. А вот с обороной не все так весело: она дала сбой уже 20 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Осер» в Кубке Франции уступил «Ницце» в серии пенальти.

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Вообще же, последние свои матчи «Осер» проводит блестяще. До вылета из Кубка команда добыла пять побед подряд.

И уж точно в этой встрече хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент проводит откровенно блеклый сезон.

«Бордо»

Жирондинцы вряд ли смогут вернуться в Лигу 1. Ныне команда пребывает на скромном 13 месте в таблице.

Главной проблемой «Бордо» является низкий уровень реализации. В 19 поединках игроки команды настреляли всего 20 мячей.

В своем последнем поединке «Бордо» смог добиться своего. В Кубковой встрече жирондинцы лишь в серии пенальти прошли «Саннуа».

До того команда уверенно переиграла «Дюнкерк» (2:0). А вот во встрече с «Сент-Этьеном» «Бордо» имел проблемы (0:0).

Жирондинцы еще не сказали своего последнего слова. До зоны плей-офф 9 очков, и такой гандикап можно попытаться отыграть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.76.

На викторию «Бордо» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.92.

Хозяева выглядят мощнее соперника, к тому же обладают резервами для усиления по ходу встречи .

Наш прогноз — Победа «Осера» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.