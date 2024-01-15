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    «Осер» дожмет нестабильных жирондинцев

    «Осер» — «Бордо». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Лига 2, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Бордо»
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    «Осер»
    «Осер» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 января, начало — в 22:45 мск. «Осер» — «Бордо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 2 15 Января 2024 года
    Осер
  • Осер
    •  Осер 22:45 Бордо Бордо
  • Бордо
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    «Осер»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Осер» сейчас второй, оторвавшись на 4 очка от 3 позиции.

    Команда прилично атакует: 40 мячей в 19 матчах. А вот с обороной не все так весело: она дала сбой уже 20 раз.

    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Осер» в Кубке Франции уступил «Ницце» в серии пенальти.

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    Вообще же, последние свои матчи «Осер» проводит блестяще. До вылета из Кубка команда добыла пять побед подряд.

    И уж точно в этой встрече хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент проводит откровенно блеклый сезон.

    «Бордо»

    Жирондинцы вряд ли смогут вернуться в Лигу 1. Ныне команда пребывает на скромном 13 месте в таблице.

    Главной проблемой «Бордо» является низкий уровень реализации. В 19 поединках игроки команды настреляли всего 20 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Бордо» смог добиться своего. В Кубковой встрече жирондинцы лишь в серии пенальти прошли «Саннуа».

    До того команда уверенно переиграла «Дюнкерк» (2:0). А вот во встрече с «Сент-Этьеном» «Бордо» имел проблемы (0:0).

    Жирондинцы еще не сказали своего последнего слова. До зоны плей-офф 9 очков, и такой гандикап можно попытаться отыграть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Бордо» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.92.

    Хозяева выглядят мощнее соперника, к тому же обладают резервами для усиления по ходу встречи.

    Наш прогноз — Победа «Осера» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Осер» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. «Осер» дожмет нестабильных жирондинцев
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