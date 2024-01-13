«Челси»
«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.
Ранее на этой неделе «синие» проиграли «Мидлсбро» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Несмотря на результат, по игре всё было не так уж и плохо. Скорее всего, в ответной встрече команда Маурисио Почеттино совершит камбэк.
Перед этим «Челси» одержал три победы подряд — над «Кристал Пэлас» и «Лутоном» в АПЛ и над «Престоном» в Кубке Англии.
Также стоит отметить, что «Челси» стал регулярно набирать очки на своем поле. В четырех предыдущих матчах на «Стэмфорд Бридж» лондонский клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью — сумасшедшая встреча с «Манчестер Сити» завершилась со счетом 4:4. На этом отрезке «синие» забили 11 мячей.
«Фулхэм»
«Фулхэм» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти турах 24 очка.
«Дачники» в начале недели проиграли на поле «Ливерпуля» (1:2) в рамках первого матча 1/2 финала Кубка лиги.
«Мерсисайдцы», в отличие от «Арсенала», все-таки нашли управу на команду Марку Силвы. В конце декабря «Фулхэм» выиграл у «канониров» на своем поле со счетом 2:1.
Интересно, что перед этим «Фулхэм» потерпел три поражения в АПЛ, проиграв в том числе «Бернли» и «Борнмуту».
Но «Фулхэм» все равно одна из тех команд, которые ни в коем случае нельзя недооценивать, в чем уже на личном опыте успел убедиться «Арсенал».
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Фулхэма» — за 5.15.
В первом круге «Челси» выиграл у «дачников» со счетом 2:0. С тех пор «синие» добились прогресса, пусть и не такого ощутимого, как им хотелось бы, но всё указывает на то, что лондонское дерби снова завершится победой команды Почеттино.
Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 2.25.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 2.28. «Фулхэм» пропустил 23 гола в десяти гостевых матчах АПЛ.