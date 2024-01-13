ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента
    Все новости спорта

    «Челси» обыграет «Фулхэм» с разгромным счетом?

    «Челси» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат Англии 13 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик
    «Челси» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 января, начало — в 15:30 мск. «Челси» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Челси»

    «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

    Ранее на этой неделе «синие» проиграли «Мидлсбро» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Несмотря на результат, по игре всё было не так уж и плохо. Скорее всего, в ответной встрече команда Маурисио Почеттино совершит камбэк.

    Перед этим «Челси» одержал три победы подряд — над «Кристал Пэлас» и «Лутоном» в АПЛ и над «Престоном» в Кубке Англии.

  • Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • Пришло время прогнозировать исходы борьбы за титул в топовых чемпионатах Европы
  • 03/01/2024

    • Также стоит отметить, что «Челси» стал регулярно набирать очки на своем поле. В четырех предыдущих матчах на «Стэмфорд Бридж» лондонский клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью — сумасшедшая встреча с «Манчестер Сити» завершилась со счетом 4:4. На этом отрезке «синие» забили 11 мячей.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти турах 24 очка.

    «Дачники» в начале недели проиграли на поле «Ливерпуля» (1:2) в рамках первого матча 1/2 финала Кубка лиги.

    «Мерсисайдцы», в отличие от «Арсенала», все-таки нашли управу на команду Марку Силвы. В конце декабря «Фулхэм» выиграл у «канониров» на своем поле со счетом 2:1.

    Интересно, что перед этим «Фулхэм» потерпел три поражения в АПЛ, проиграв в том числе «Бернли» и «Борнмуту».

    Все прогнозы на АПЛ

    Но «Фулхэм» все равно одна из тех команд, которые ни в коем случае нельзя недооценивать, в чем уже на личном опыте успел убедиться «Арсенал».

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Фулхэма» — за 5.15.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В первом круге «Челси» выиграл у «дачников» со счетом 2:0. С тех пор «синие» добились прогресса, пусть и не такого ощутимого, как им хотелось бы, но всё указывает на то, что лондонское дерби снова завершится победой команды Почеттино.

    Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 2.25.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 2.28. «Фулхэм» пропустил 23 гола в десяти гостевых матчах АПЛ.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Вестерн Сидней Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Касаткина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливия — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Неа Саламина — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валвейк — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Расинг Сантандер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Катанзаро — Лекко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» обыграет «Фулхэм» с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры