«Челси» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 января, начало — в 15:30 мск. «Челси» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Челси»

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

Ранее на этой неделе «синие» проиграли «Мидлсбро» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Несмотря на результат, по игре всё было не так уж и плохо. Скорее всего, в ответной встрече команда Маурисио Почеттино совершит камбэк.

Перед этим «Челси» одержал три победы подряд — над «Кристал Пэлас» и «Лутоном» в АПЛ и над «Престоном» в Кубке Англии.

Также стоит отметить, что «Челси» стал регулярно набирать очки на своем поле. В четырех предыдущих матчах на «Стэмфорд Бридж» лондонский клуб одержал три победы и один раз сыграл вничью — сумасшедшая встреча с «Манчестер Сити» завершилась со счетом 4:4. На этом отрезке «синие» забили 11 мячей.

«Фулхэм»

«Фулхэм» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти турах 24 очка.

«Дачники» в начале недели проиграли на поле «Ливерпуля» (1:2) в рамках первого матча 1/2 финала Кубка лиги.

«Мерсисайдцы», в отличие от «Арсенала», все-таки нашли управу на команду Марку Силвы. В конце декабря «Фулхэм» выиграл у «канониров» на своем поле со счетом 2:1.

Интересно, что перед этим «Фулхэм» потерпел три поражения в АПЛ, проиграв в том числе «Бернли» и «Борнмуту».

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Но «Фулхэм» все равно одна из тех команд, которые ни в коем случае нельзя недооценивать, в чем уже на личном опыте успел убедиться «Арсенал».

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Фулхэма» — за 5.15.

В первом круге «Челси» выиграл у «дачников» со счетом 2:0. С тех пор «синие» добились прогресса, пусть и не такого ощутимого, как им хотелось бы, но всё указывает на то, что лондонское дерби снова завершится победой команды Почеттино.

Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 2.25.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 2.28. «Фулхэм» пропустил 23 гола в десяти гостевых матчах АПЛ.