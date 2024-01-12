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    Сумеет ли «Мельбурн Сити» подняться в таблице?

    «Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 12 января 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»
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    «Мельбурн Сити»
    «Мельбурн Сити» сыграет на своем поле с «Вестерн Сидней Уондерерс» в рамках 27-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 января, начало — в 12:15 мск. «Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Мельбурн Сити»

    Эта команда текущий сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 4 место в чемпионате Австралии не удовлетворяет клубные амбиции.

    В 11 матчах чемпионата команда забила 23 мяча. А вот оборона «Мельбурн Сити» дает сбои слишком часто: 18 пропущенных мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мельбурн Сити» переиграл «Вестерн Юнайтед» (2:1).

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    Причем эта виктория стала для «Мельбурн Сити» второй подряд. До того был разгромлен «Брисбен Роар» (8:1).

    Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Тем паче соперник как раз и располагается выше на строчку.

    «Вестерн Сидней Уондерерс»

    Эта команда нынешний сезон проводит неплохо. «Вестерн Сидней Уондерерс» пребывает на 3 месте таблицы австралийского чемпионата.

    Главной проблемой «Вестерн Сидней Уондерерс» является не столь высокий уровень реализации. В 11 поединках чемпионата игроки команды отличились 19 результативными ударами.

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    • В своем последнем поединке «Вестерн Сидней Уондерерс» проиграл. Дома команда уступила «Централ Кост Маринерс» со счетом 0:1.

    А вот до того команда переиграла «Макартур» (3:1). Да и вообще, чередование успешных и неудачных поединков давно является характерной чертой клуба из Сиднея.

    Последняя виктория над «Мельбурн Сити» случилась почти 5 лет назад. Вот и в нынешнем своем состоянии гости едва ли могут рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Вестерн Сидней Уондерерс» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.78.

    Хозяева по игре выглядят монолитнее соперника, к тому же вполне прилично атакуют.

    Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.

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    «Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Мельбурн Сити» подняться в таблице?
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