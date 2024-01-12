«Мельбурн Сити»
Эта команда текущий сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 4 место в чемпионате Австралии не удовлетворяет клубные амбиции.
В 11 матчах чемпионата команда забила 23 мяча. А вот оборона «Мельбурн Сити» дает сбои слишком часто: 18 пропущенных мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мельбурн Сити» переиграл «Вестерн Юнайтед» (2:1).
Причем эта виктория стала для «Мельбурн Сити» второй подряд. До того был разгромлен «Брисбен Роар» (8:1).
Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Тем паче соперник как раз и располагается выше на строчку.
«Вестерн Сидней Уондерерс»
Эта команда нынешний сезон проводит неплохо. «Вестерн Сидней Уондерерс» пребывает на 3 месте таблицы австралийского чемпионата.
Главной проблемой «Вестерн Сидней Уондерерс» является не столь высокий уровень реализации. В 11 поединках чемпионата игроки команды отличились 19 результативными ударами.
В своем последнем поединке «Вестерн Сидней Уондерерс» проиграл. Дома команда уступила «Централ Кост Маринерс» со счетом 0:1.
А вот до того команда переиграла «Макартур» (3:1). Да и вообще, чередование успешных и неудачных поединков давно является характерной чертой клуба из Сиднея.
Последняя виктория над «Мельбурн Сити» случилась почти 5 лет назад. Вот и в нынешнем своем состоянии гости едва ли могут рассчитывать на успех.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 2.35.
На викторию «Вестерн Сидней Уондерерс» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.78.
Хозяева по игре выглядят монолитнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.