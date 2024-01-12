«Мельбурн Сити» сыграет на своем поле с «Вестерн Сидней Уондерерс» в рамках 27-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 января, начало — в 12:15 мск. «Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мельбурн Сити»

Эта команда текущий сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 4 место в чемпионате Австралии не удовлетворяет клубные амбиции.

В 11 матчах чемпионата команда забила 23 мяча. А вот оборона «Мельбурн Сити» дает сбои слишком часто: 18 пропущенных мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мельбурн Сити» переиграл «Вестерн Юнайтед» (2:1).

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Причем эта виктория стала для «Мельбурн Сити» второй подряд. До того был разгромлен «Брисбен Роар» (8:1).

Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Тем паче соперник как раз и располагается выше на строчку.

«Вестерн Сидней Уондерерс»

Эта команда нынешний сезон проводит неплохо. «Вестерн Сидней Уондерерс» пребывает на 3 месте таблицы австралийского чемпионата.

Главной проблемой «Вестерн Сидней Уондерерс» является не столь высокий уровень реализации. В 11 поединках чемпионата игроки команды отличились 19 результативными ударами.

В своем последнем поединке «Вестерн Сидней Уондерерс» проиграл. Дома команда уступила «Централ Кост Маринерс» со счетом 0:1.

А вот до того команда переиграла «Макартур» (3:1). Да и вообще, чередование успешных и неудачных поединков давно является характерной чертой клуба из Сиднея.

Последняя виктория над «Мельбурн Сити» случилась почти 5 лет назад. Вот и в нынешнем своем состоянии гости едва ли могут рассчитывать на успех.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 2.35.

На викторию «Вестерн Сидней Уондерерс» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.78.

Хозяева по игре выглядят монолитнее соперника, к тому же вполне прилично атакуют .

Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.