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    «Реал» — «Атлетико». Ставка (к. 3.60) и прогноз на Суперкубок Испании 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Атлетико»
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    «Реал»
    «Реал» — «Атлетико». Матч пройдет в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании 10 января, начало — 22:00 (мск) «Реал» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Суперкубок 10 Января 2024 года
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    «Реал»

    Мадридский коллектив борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам девятнадцати туров в активе мадридцев 48 очков и первая позиция в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет столько же пунктов, сколько и «Жирона», но на семь баллов больше, чем у «Барселоны».

    «Реал» смог целых 40 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только 11 (меньше всех в лиге) мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. В текущем сезоне он потерпел только одно поражение и трижды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Атлетико

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    Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, дважды победив «Унион» (1:0, 3:2), «Наполи» (3:2, 4:2) и «Брагу» (2:1, 3:0). В Кубке Испании подопечные Карло Анчелотти также пробились в 1/8 финала турнира.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последних играх Примеры «Реал» одолел «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1), поделил очки с «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1).

    «Атлетико»

    Мадридская команда продолжает бороться за самые высокие места в текущем сезоне испанской Примеры. Мадридцы в настоящий момент занимают пятое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 38 пунктов.

    Сейчас столичная команда на десять пунктов отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны» и на три — от «Барселоны». Коллектив из столицы Испании смог тридцать девять раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только двадцать три мяча.

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    • Также «Атлетико» уверенно вышло в плей-офф Лиги чемпионов. Команда набрала четырнадцать очков в шести матчах, добыв четыре победы и дважды сыграв вничью, и досрочно вышла в плей-офф турнира. Соперниками по группе были «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». В Кубке Испании команда также продолжает свою борьбу.

    В последних играх подопечные Диего Симеоне на выезде уступили «Жироне» (3:4) и в родных стенах переиграли «Севилью» (1:0) и сыграли вничью с «Хетафе» (3:3), а до этого на выезде проиграли «Атлетику» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Реалу», на победу которого предлагают поставить за 2.08.

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    На викторию «Атлетико» дают 3.60, ничья оценена в 3.60.

    Поставим на то, что команды не выявят сильнейшего в основное время и сыграют вничью.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Реал» — «Атлетико»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Реал» и «Атлетико» выявить сильнейшего в основное время?
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