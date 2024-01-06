«Эльче»
Основная задача «Эльче» в этом сезоне — вовзращение в Ла Лигу. Несмотря на турнирное положение, у клуба из одноименного города по-прежнему неплохие шансы на повышение в классе.
«Эльче» занимает 12-е место в Сегунде, но при этом отстает от идущего первым «Леганеса» на девять очков.
В предыдущем раунде Кубка Испании команда Себастьяна Беккасесе одержала выездную победу над «Линарес Депортиво» (3:1).
«Эльче» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах на своем поле. И на этом отрезке он только в одном случае пропустил больше гола.
«Жирона»
«Жирона» тем временем продолжает шокировать не только Испанию, но и всю Европу.
На днях команда Мичела Санчеса одержала домашнюю победу над мадридским «Атлетико». Этот триллер завершился со счетом 4:3 в пользу каталонского клуба. Решающий гол был забит уже в компенсированное время.
«Жирона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, но отстает от мадридского «Реала» лишь по дополнительным показателям.
В текущем сезоне «Жирона» до сих пор потерпела лишь одно поражение. Неприятным исключением стала домашняя встреча с «Реалом» (0:3).
Беспроигрышная серия «Жироны» составляет уже 13 матчей. На этом отрезке у нее десять побед. Конечно же, это просто фантастика, скромный клуб попал в сказку.
Прогноз и ставка
На «Эльче» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры тоже предлагают за 3.55, а победу «Жироны» — за 2.04.
Несмотря на то, что «Жирона» проводит сумасшедший сезон, регулярно наказывает лучшие клубы страны, именно здесь ей будет тяжело. И не факт, что главная сенсация сезона выйдет в следующий раунд национального кубка.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.