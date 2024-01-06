«Жирона» сыграет на выезде против «Эльче» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 6 января, начало — в 20:00 мск. «Эльче» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эльче»

Основная задача «Эльче» в этом сезоне — вовзращение в Ла Лигу. Несмотря на турнирное положение, у клуба из одноименного города по-прежнему неплохие шансы на повышение в классе.

«Эльче» занимает 12-е место в Сегунде, но при этом отстает от идущего первым «Леганеса» на девять очков.

В предыдущем раунде Кубка Испании команда Себастьяна Беккасесе одержала выездную победу над «Линарес Депортиво» (3:1).

«Эльче» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах на своем поле. И на этом отрезке он только в одном случае пропустил больше гола.

«Жирона»

«Жирона» тем временем продолжает шокировать не только Испанию, но и всю Европу.

На днях команда Мичела Санчеса одержала домашнюю победу над мадридским «Атлетико». Этот триллер завершился со счетом 4:3 в пользу каталонского клуба. Решающий гол был забит уже в компенсированное время.

«Жирона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, но отстает от мадридского «Реала» лишь по дополнительным показателям.

Все прогнозы на футбол

В текущем сезоне «Жирона» до сих пор потерпела лишь одно поражение. Неприятным исключением стала домашняя встреча с «Реалом» (0:3).

Беспроигрышная серия «Жироны» составляет уже 13 матчей. На этом отрезке у нее десять побед. Конечно же, это просто фантастика, скромный клуб попал в сказку.

Прогноз и ставка

На «Эльче» в этом матче можно поставить за 3.55, ничью букмекеры тоже предлагают за 3.55, а победу «Жироны» — за 2.04.

Несмотря на то, что «Жирона» проводит сумасшедший сезон, регулярно наказывает лучшие клубы страны, именно здесь ей будет тяжело. И не факт, что главная сенсация сезона выйдет в следующий раунд национального кубка.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.