1 января в рамках 26-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Норвич» и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Норвич» — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Норвич»

По итогам 25-ти матчей второго дивизиона чемпионата Англии «Норвич» находится на 13-й строчке, отставая на пять очков от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.

До старта в Кубке Англии команда пока что выступает только в Чемпионшипе. Ранее она вылетела из Кубка Лиги после третьего раунда, где уступила представителю АПЛ «Фулхэму» (1:2).

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В своем предыдущем матче клуб в рамках второго дивизиона первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Миллуоллу» (0:1), пропустив один безответный мяч.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, что говорит по крайней мере об определенном спаде хозяев, а значит у гостей есть неплохие шансы на три очка.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» после 25-ти туров занимает 3-ю строчку с зоне плей-офф за право сыграть в АПЛ с отставанием в три очка от проходной в элиту второй строчки, на которой пребывает «Ипсвич».

Пока ее выступления в Кубке Англии еще не начались, команда выступает только в Чемпионшипе. Ранее она вылетела из Кубка Лиги после третьего раунда, где уступила представителю АПЛ «Фулхэму» (1:2).

В своем последнем матче на своем поле клуб одержал дежурную победу. На своем поле в предыдущем туре Чемпионшипа ему удалось уверенно обыграть «Плимут» (2:1).

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка, а также беспроигрышная серия в 17 матчей, которые пришлись на Чемпионшип — у гостей потрясающая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех «Норвича» оценивается в 3,15, ничья — в 3,45.

В четырех последних матчах гости выиграли, тогда как в последних двух поединках хозяев проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» победит за 2,12.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,15, ведь в трех из четырех последних матчей гостей их соперник не забивал.