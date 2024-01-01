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    «Норвич» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.12) и прогноз на английский Чемпионшип 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Саутгемптон»
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    «Саутгемптон» — фаворит матча
    1 января в рамках 26-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Норвич» и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Норвич» — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Норвич»

    По итогам 25-ти матчей второго дивизиона чемпионата Англии «Норвич» находится на 13-й строчке, отставая на пять очков от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.

    До старта в Кубке Англии команда пока что выступает только в Чемпионшипе. Ранее она вылетела из Кубка Лиги после третьего раунда, где уступила представителю АПЛ «Фулхэму» (1:2).

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Саутгемптон

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    В своем предыдущем матче клуб в рамках второго дивизиона первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Миллуоллу» (0:1), пропустив один безответный мяч.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, что говорит по крайней мере об определенном спаде хозяев, а значит у гостей есть неплохие шансы на три очка.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» после 25-ти туров занимает 3-ю строчку с зоне плей-офф за право сыграть в АПЛ с отставанием в три очка от проходной в элиту второй строчки, на которой пребывает «Ипсвич».

    Пока ее выступления в Кубке Англии еще не начались, команда выступает только в Чемпионшипе. Ранее она вылетела из Кубка Лиги после третьего раунда, где уступила представителю АПЛ «Фулхэму» (1:2).

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    • В своем последнем матче на своем поле клуб одержал дежурную победу. На своем поле в предыдущем туре Чемпионшипа ему удалось уверенно обыграть «Плимут» (2:1).

    На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка, а также беспроигрышная серия в 17 матчей, которые пришлись на Чемпионшип — у гостей потрясающая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех «Норвича» оценивается в 3,15, ничья — в 3,45.

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    В четырех последних матчах гости выиграли, тогда как в последних двух поединках хозяев проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» победит за 2,12.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,15, ведь в трех из четырех последних матчей гостей их соперник не забивал.

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    «Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Саутгемптон» на второе место?
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