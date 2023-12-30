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    «Ювентус» — «Рома». Ставка (к. 1,80) и прогноз на чемпионат Италии 30 декабря 2023 года

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    Массимилиано Аллегри
    «Ювентус» — «Рома». Матч пройдет в рамках 18-го тура итальянской Серии А 30 декабря, начало — 22:45 (мск) «Ювентус» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Декабря 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Ювентус»

    Уверенно и прагматично дружина Массимилиано Аллегри набирает очко за очком и сейчас находится на втором месте в чемпионате Италии вслед за «Интером», пребывающим весь сезон в сумасшедшей форме.

    В последнем туре против «Фрозиноне» (2:1) туринский клуб не очень заслуживал победы, так играл не лучше своего соперника, но снова взял три очка, показав отличную реализацию своих моментов.

    Коэффициенты матча Ювентус — Рома

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    В этой встрече за «Ювентус» отличились молодой турок Кенан Йылдыз, который впервые вышел в старте и забил гол в Серии А, и его партнер по атаке Душан Влахович, замкнувший на 81-й минуте головой подачу Маккенни.

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    • Игра «Ювентуса» не поражает, он играет очень прагматично, за это Аллегри постоянно ругают, но он упрямо гнет свою линию и смог вернуть команду в число лидеров чемпионата. Стоит отметить, что Аллегри легко меняет стартовый состав под стиль любого соперника, благо у него очень длинная скамейка и большой выбор футболистов.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуринью играет еще более прагматично «Ювентуса», хотя россыпь футболистов в атаке и средней линии у него гораздо сильнее, чем у туринского клуба.

    Очень многое в нападении завязано на фигуре Пауло Дибалы, который сам создает голы буквально из ничего и обильно кормит передачами нападающих. Но в игре против своего бывшего клуба «Ювентуса», скорее всего, аргентинец не сыграет из-за очередной мышечной травмы.

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    • Сейчас «Рома» идет на шестом месте с 28 очками. В последнем туре «джаллоросси» смогли обыграть на своем поле «Наполи» со счетом 2:0. Терпящий бедствие чемпион прошлого сезона играл на равных полтора тайма, но после удаления Маттео Политано резко сдал.

    В большинстве «Рома» спокойно добила своего соперника, использовав голевые моменты. Сначала отличился заметно сдавший при Моуринью капитан Лоренцо Пеллегрини, а в уже добавленное время свой шанс использовал Ромелу Лукаку.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры считают фаворитом «Ювентус», на его победу дают 2,10. Ничья идет за 3,20, а успех «Ромы» за 4,30.

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    Встречаются две самые прагматичные команды Серии А этого сезона. Матч должен получиться не самым результативным, его способен вскрыть только быстрый гол. Вероятно на поле будет идти тактическое противостояние Аллегри и Моуринью, каждый из соперников будет стараться отдать мяч друг другу и играть вторым номером.

    Учитывая вероятное отсутствие Дибалы и то, что Лукаку будет, скорее всего, отрезан от полузащиты и надежно прикрыт Бремером и Гатти, есть смысл рассмотреть прогноз и ставку на тотал меньше 2 за 1,80.

    Любители более рисковых ставок могут попробовать взять точный счет 0:0 в первом тайме за 2,50.

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    «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Нас ждут футбольные шахматы
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