«Ювентус» — «Рома». Матч пройдет в рамках 18-го тура итальянской Серии А 30 декабря, начало — 22:45 (мск) «Ювентус» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ювентус»

Уверенно и прагматично дружина Массимилиано Аллегри набирает очко за очком и сейчас находится на втором месте в чемпионате Италии вслед за «Интером», пребывающим весь сезон в сумасшедшей форме.

В последнем туре против «Фрозиноне» (2:1) туринский клуб не очень заслуживал победы, так играл не лучше своего соперника, но снова взял три очка, показав отличную реализацию своих моментов.

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В этой встрече за «Ювентус» отличились молодой турок Кенан Йылдыз, который впервые вышел в старте и забил гол в Серии А, и его партнер по атаке Душан Влахович, замкнувший на 81-й минуте головой подачу Маккенни.

Игра «Ювентуса» не поражает, он играет очень прагматично, за это Аллегри постоянно ругают, но он упрямо гнет свою линию и смог вернуть команду в число лидеров чемпионата. Стоит отметить, что Аллегри легко меняет стартовый состав под стиль любого соперника, благо у него очень длинная скамейка и большой выбор футболистов.

«Рома»

Команда Жозе Моуринью играет еще более прагматично «Ювентуса», хотя россыпь футболистов в атаке и средней линии у него гораздо сильнее, чем у туринского клуба.

Очень многое в нападении завязано на фигуре Пауло Дибалы, который сам создает голы буквально из ничего и обильно кормит передачами нападающих. Но в игре против своего бывшего клуба «Ювентуса», скорее всего, аргентинец не сыграет из-за очередной мышечной травмы.

Сейчас «Рома» идет на шестом месте с 28 очками. В последнем туре «джаллоросси» смогли обыграть на своем поле «Наполи» со счетом 2:0. Терпящий бедствие чемпион прошлого сезона играл на равных полтора тайма, но после удаления Маттео Политано резко сдал.

В большинстве «Рома» спокойно добила своего соперника, использовав голевые моменты. Сначала отличился заметно сдавший при Моуринью капитан Лоренцо Пеллегрини, а в уже добавленное время свой шанс использовал Ромелу Лукаку.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры считают фаворитом «Ювентус», на его победу дают 2,10. Ничья идет за 3,20, а успех «Ромы» за 4,30.

Встречаются две самые прагматичные команды Серии А этого сезона. Матч должен получиться не самым результативным, его способен вскрыть только быстрый гол. Вероятно на поле будет идти тактическое противостояние Аллегри и Моуринью, каждый из соперников будет стараться отдать мяч друг другу и играть вторым номером.

Учитывая вероятное отсутствие Дибалы и то, что Лукаку будет, скорее всего, отрезан от полузащиты и надежно прикрыт Бремером и Гатти, есть смысл рассмотреть прогноз и ставку на тотал меньше 2 за 1,80.

Любители более рисковых ставок могут попробовать взять точный счет 0:0 в первом тайме за 2,50.