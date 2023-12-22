22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Эмполи» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Эмполи» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эмполи»

«Эмполи» по итогам 16-ти туров занимает 18-ю строчку в зоне вылета турнирной таблицы Серии А с отставанием в один балл от безопасного 17-го места, поэтому для него есть реальная опасность понижения в классе.

При этом команда уже вылетела из Кубка Италии, где проиграла уже в первом раунде турнира. На своем поле она уступила представителю Серии B (1:2).

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В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, тосканцы потерпели на выезде поражение от «Торино» (0:1), пропустив гол в середине первого тайма.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка (все — в рамках Серии А) при двух поражениях и двух ничьих, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

«Лацио»

После 16-ти туров чемпионата Италии «Лацио» находится на 11-й позиции, отставая на шесть очков от зоны еврокубков.

Зато римляне успешно выступают в Лиге чемпионов, где по итогам группового раунда они вышли в плей-офф, выиграв борьбу у «Селтика» и «Фейеноорда», со второго места, тогда как первое занял «Атлетико».

Кроме того, «бьянкочелести» хорошо показывают себя в Кубке Италии, где вышли в четвертьфинал после победы над «Дженоа» (1:0) на предыдущей стадии.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что форма гостей на сегодня немногим лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Эмполи» оценивается в 3,85, ничья — в 3,35.

В девяти из 11 последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет за 2,02, ведь гости все же превосходят классом соперника, который идет в зоне вылета.