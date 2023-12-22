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    Преодолеет ли «Лацио» очередной спад?

    «Эмполи» — «Лацио». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2023 года

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    «Лацио» не знает побед три матча кряду
    22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Эмполи» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Эмполи» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:30 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Эмполи»

    «Эмполи» по итогам 16-ти туров занимает 18-ю строчку в зоне вылета турнирной таблицы Серии А с отставанием в один балл от безопасного 17-го места, поэтому для него есть реальная опасность понижения в классе.

    При этом команда уже вылетела из Кубка Италии, где проиграла уже в первом раунде турнира. На своем поле она уступила представителю Серии B (1:2).

    Коэффициенты матча Эмполи — Лацио

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    В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, тосканцы потерпели на выезде поражение от «Торино» (0:1), пропустив гол в середине первого тайма.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка (все — в рамках Серии А) при двух поражениях и двух ничьих, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

    «Лацио»

    После 16-ти туров чемпионата Италии «Лацио» находится на 11-й позиции, отставая на шесть очков от зоны еврокубков.

    Зато римляне успешно выступают в Лиге чемпионов, где по итогам группового раунда они вышли в плей-офф, выиграв борьбу у «Селтика» и «Фейеноорда», со второго места, тогда как первое занял «Атлетико».

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    • Кроме того, «бьянкочелести» хорошо показывают себя в Кубке Италии, где вышли в четвертьфинал после победы над «Дженоа» (1:0) на предыдущей стадии.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что форма гостей на сегодня немногим лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Эмполи» оценивается в 3,85, ничья — в 3,35.

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    В девяти из 11 последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

    Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет за 2,02, ведь гости все же превосходят классом соперника, который идет в зоне вылета.

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    «Эмполи» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Преодолеет ли «Лацио» очередной спад?
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