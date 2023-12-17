«Марсель»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Марсель» находится на скромном, как для себя, 6 месте турнирной таблицы.
Правда, в последнее время команда Дженнаро Гаттузо прибавляет. Да и с атакой у марсельцев относительный порядок — 22 забитых мяча.
Коэффициенты матча Марсель — Клермон
В предыдущем туре команда добыла три очка. Подопечные Гаттузо в перестрелке одолели «Лорьян» (4:2).
А вот после того команда потерпела поражение в матче Лиги Европы. «Марсель» с минимальным счетом уступил «Брайтону», оставшись на 2 месте в своей группе.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Марсель» явно намеревается подтянуться к группе лидеров.
«Клермон»
Эта команда нынче отчаянно сражается за выживание. «Клермон» сейчас находится на предпоследнем 17 месте в таблице.
В плане реализации команда выглядит просто ужасно. В 15 поединках Лиги 1 забито всего лишь 9 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Клермон» на родной арене не сумел обыграть «Лилль» (0:0).
Вот только не забивает команда уже в двух матчах кряду. Да и вообще, оборона «Клермона» не блещет надежностью.
Наверняка «Клермон» постарается дать бой марсельцам. Вот только в двух последних очных поединках команда проигрывала более авторитетному оппоненту.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.46.
На викторию «Клермона» дают — 7.90, ничья оценена — в 4.89.
Марсельцы
Наш прогноз — Фора «Марселя» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.76.