«Марсель» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 19:05 мск. «Марсель» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Марсель»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Марсель» находится на скромном, как для себя, 6 месте турнирной таблицы.

Правда, в последнее время команда Дженнаро Гаттузо прибавляет. Да и с атакой у марсельцев относительный порядок — 22 забитых мяча.

Коэффициенты матча Марсель — Клермон 1X2Новым игрокам 1.454.707.40Бонус$9500

В предыдущем туре команда добыла три очка. Подопечные Гаттузо в перестрелке одолели «Лорьян» (4:2).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот после того команда потерпела поражение в матче Лиги Европы. «Марсель» с минимальным счетом уступил «Брайтону», оставшись на 2 месте в своей группе.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Марсель» явно намеревается подтянуться к группе лидеров.

«Клермон»

Эта команда нынче отчаянно сражается за выживание. «Клермон» сейчас находится на предпоследнем 17 месте в таблице.

В плане реализации команда выглядит просто ужасно. В 15 поединках Лиги 1 забито всего лишь 9 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Клермон» на родной арене не сумел обыграть «Лилль» (0:0).

Вот только не забивает команда уже в двух матчах кряду. Да и вообще, оборона «Клермона» не блещет надежностью.

Наверняка «Клермон» постарается дать бой марсельцам. Вот только в двух последних очных поединках команда проигрывала более авторитетному оппоненту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.46.

На викторию «Клермона» дают — 7.90, ничья оценена — в 4.89.

Марсельцы сейчас находятся в приличных кондициях , и уж точно будут максимально активными в атаке.

Наш прогноз — Фора «Марселя» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.76.