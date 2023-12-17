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    «Марсель» уверенно расправится с «Клермоном»

    «Марсель» — «Клермон». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Клермон»
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    Дженнаро Гаттузо
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 19:05 мск. «Марсель» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Декабря 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:05 Клермон Клермон
  • Клермон-Ферран
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    «Марсель»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Марсель» находится на скромном, как для себя, 6 месте турнирной таблицы.

    Правда, в последнее время команда Дженнаро Гаттузо прибавляет. Да и с атакой у марсельцев относительный порядок — 22 забитых мяча.

    Коэффициенты матча Марсель — Клермон

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  • 1.454.707.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре команда добыла три очка. Подопечные Гаттузо в перестрелке одолели «Лорьян» (4:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот после того команда потерпела поражение в матче Лиги Европы. «Марсель» с минимальным счетом уступил «Брайтону», оставшись на 2 месте в своей группе.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Марсель» явно намеревается подтянуться к группе лидеров.

    «Клермон»

    Эта команда нынче отчаянно сражается за выживание. «Клермон» сейчас находится на предпоследнем 17 месте в таблице.

    В плане реализации команда выглядит просто ужасно. В 15 поединках Лиги 1 забито всего лишь 9 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Клермон» на родной арене не сумел обыграть «Лилль» (0:0).

    Вот только не забивает команда уже в двух матчах кряду. Да и вообще, оборона «Клермона» не блещет надежностью.

    Наверняка «Клермон» постарается дать бой марсельцам. Вот только в двух последних очных поединках команда проигрывала более авторитетному оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Клермона» дают — 7.90, ничья оценена — в 4.89.

    Марсельцы сейчас находятся в приличных кондициях, и уж точно будут максимально активными в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Марселя» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.76.

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    «Марсель» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Марсель» уверенно расправится с «Клермоном»
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