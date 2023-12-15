В пятницу, 15 декабря, в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет «Ювентус». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Дженоа» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дженоа»

Коллектив из Генуи пока что нельзя назвать крепким середняком итальянской Серии А. В настоящий момент генуэзцы расположились на четырнадцатом месте в турнирной таблице. В активе генуэзского коллектива пятнадцать набранных пунктов.

«Красно-синие» всего лишь на три балла опережают зону вылета, где располагается «Эмполи». Между ними также идут «Сассуоло», «Кальяри» и «Удинезе». Плотность просто сумасшедшая. «Грифоны» смогли пятнадцать раз поразить ворота соперника и двадцать раз пропустили в свои.

Коэффициенты матча Дженоа — Ювентус 1X2Новым игрокам 5.103.351.80Бонус$9500

Также «Дженоа» уже завершила борьбу в Кубке Италии. Во втором по престижности турнире страны вторая команда прошлого сезона Серии В сначала одолела «Реджану» (2:1), но затем уступила «Лацио» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

В последней игре подопечные Альберто Джилардино на выезде проиграли «Монце» (0:1), а до этого в родных стенах сыграли вничью с «Эмполи» (1:1) и в гостях уступили «Фрозиноне» (1:2). Только перед этим была домашняя виктория в матче с «Вероной» (1:0).

«Ювентус»

Туринцы здорово проводят этот сезон. Они потеряли только девять очков, проиграв одну игру и трижды сыграв вничью. Также на счету команды из Турина одиннадцать побед. Туринский коллектив смог забить 23 мяча в ворота соперников, а в свои ворота пропустил девять.

По итогам первых пятнадцати туров «черно-белые» смогли набрать 36 очков. «Зебры» только на два балла отстают от лидирующего «Интера», но на целых семь пунктов опережают третий «Милан». «Старая сеньора» должна бороться за чемпионство.

В последних играх туринцы смогли победить «Наполи» (1:0) и «Монцу» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Интером» (1:1) и переиграли «Кальяри» (2:1) и «Фиорентину» (1:0). Последнее и единственное в сезоне поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

В текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы как раз на чемпионат. В Кубке страны команда стартует только 4 января матчем с «Салернитаной» в 1/8 финала турнира.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.83.

На викторию «Дженоа» дают 5.10, ничья оценена в 3.40.

Прогноз: победа «Ювентуса».

Также поставим на то, что «Дженоа» не сможет забить в этой игре.