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    «Боруссия» М и «Вердер» забьют друг другу?!

    «Боруссия» М — «Вердер». Прогноз и ставка (к. 4.10) на футбол, чемпионат Германии, 15 декабря 2023 года

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    «Боруссия» М
    В пятницу, 15 декабря, в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет бременский «Вердер». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Боруссия» М — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2023 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Боруссия» М

    Команда из Менхенгладбаха является крепким середняком Бундеслиги. В настоящий момент «жеребята» имеют в своем активе 16 баллов. Команда на семь пунктов отстает от еврокубковой зоны, но на шесть очков опережают зону вылета, поэтому чувствует себя спокойной.

    «Гладбах» смог 28 раз (два мяча за матч) поразить ворота соперников, а в свои пропустил целый 31 раз. Думается, что в этом сезоне «черно-бело-зеленые» так и будут середняками, которые ни за что не борются, но могут навязать борьбу в отдельном матче любому сопернику.

    Также «Боруссия» продолжает борьбу в Кубке Германии. Менхенгладбахский коллектив уже смог переиграть «Хайденхайм» (3:1) и выбить «Вольфсбург» (1:0). Теперь в четвертьфинале их ждет тот самый «Саарбрюккен», который уже выбил «Баварию» и «Айнтрахт».

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    В последней игре подопечные Херардо Сеоане на выезде уступили «Униону» (1:3), а до этого в родных стенах одолели «Хоффенхайм» (2:1). Перед этим также было гостевое поражение от Дортмунда и домашняя победа над «Вольфсбургом» (4:0).

    «Вердер»

    Бременцы также идут практически в середине турнирной таблице. Команда из Бремена по итогам первых четырнадцати матчей имеет в своем активе 14 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. Бременский коллектив только на четыре балла опережает зону вылета, поэтому быть может все.

    «Зелено-белые» смогли двадцать раз забить в ворота соперников, а в свои пропустили 27 мячей. Думается, что «музыкантам» удастся избежать борьбы за выживание в Бундеслиге, однако и за попадание в еврокубки команда побороться не сможет.

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    • «Вердер» уже давно вылетел из Кубка Германии. Команда не первой же стадии турнира (1/32 финала) уступила «Виктории» из Кельна (2:3). Теперь же Бремен может сосредоточиться исключительно на выступлении в Бундслиге.

    В прошлом туре подопечные Оле Вернера смогли в родных стенах переиграть «Аугсбург» (2:0), а до этого были поражения от «Штутгарта» (0:2) и «Байера» (0:3). Перед этим же бременцы сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2) и «Вольфсбургом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.94.

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    На викторию «Вердера» дают 3.60, ничья оценена в 4.10.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Боруссия» М — «Вердер»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» М и «Вердер» забьют друг другу?!
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