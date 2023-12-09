«Алавес» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 16:00 мск. «Алавес» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алавес»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Алавес» находится на 13 месте таблицы, пока не сражаясь за выживание.

Причем с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 15 поединках чемпионата Испании забито всего лишь 14 мячей.

Коэффициенты матча Алавес — Лас-Пальмас 1X2Новым игрокам 2.053.204.30Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Алавес» снова не смог победить. Команда расписала сухую мировую с «Мальоркой».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

А вот после того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Алавес» минимально одолел скромнейшую «Террасу».

И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Тем паче, оппонент имеет серьезные проблемы в плане реализации.

«Лас-Пальмас»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент «Лас-Пальмас» занимает 8 место в таблице.

А вот в плане реализации у команды не все так весело. В 15 поединках игроки «Лас-Пальмаса» забили всего 13 раз.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Лас-Пальмас» в кубковой встрече в овертайме переиграл «Туделано» (2:1).

В минувшем туре Примеры также удалось взять три пункта. Команда уверенно переиграла «Хетафе» (2:0).

Наверняка «Лас-Пальмас» сыграет на своих козырях. В среднем команда пропускает меньше гола за матч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.05.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.20.

Фактор своего поля должен помочь «Алавесу» добиться успеха в матче с примерно равным по классу оппонентом.

Наш прогноз — Победа «Алавеса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.