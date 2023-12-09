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    Сумеет ли «Алавес» взять три очка?

    «Алавес» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 9 декабря 2023 года

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    «Алавес»
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 16:00 мск. «Алавес» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Декабря 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 16:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Алавес»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Алавес» находится на 13 месте таблицы, пока не сражаясь за выживание.

    Причем с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 15 поединках чемпионата Испании забито всего лишь 14 мячей.

    Коэффициенты матча Алавес — Лас-Пальмас

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    В минувшем туре чемпионата «Алавес» снова не смог победить. Команда расписала сухую мировую с «Мальоркой».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А вот после того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Алавес» минимально одолел скромнейшую «Террасу».

    И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Тем паче, оппонент имеет серьезные проблемы в плане реализации.

    «Лас-Пальмас»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент «Лас-Пальмас» занимает 8 место в таблице.

    А вот в плане реализации у команды не все так весело. В 15 поединках игроки «Лас-Пальмаса» забили всего 13 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Лас-Пальмас» в кубковой встрече в овертайме переиграл «Туделано» (2:1).

    В минувшем туре Примеры также удалось взять три пункта. Команда уверенно переиграла «Хетафе» (2:0).

    Наверняка «Лас-Пальмас» сыграет на своих козырях. В среднем команда пропускает меньше гола за матч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.20.

    Фактор своего поля должен помочь «Алавесу» добиться успеха в матче с примерно равным по классу оппонентом.

    Наш прогноз — Победа «Алавеса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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