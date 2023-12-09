«Алавес»
Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Алавес» находится на 13 месте таблицы, пока не сражаясь за выживание.
Причем с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 15 поединках чемпионата Испании забито всего лишь 14 мячей.
Коэффициенты матча Алавес — Лас-Пальмас
В минувшем туре чемпионата «Алавес» снова не смог победить. Команда расписала сухую мировую с «Мальоркой».
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А вот после того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Алавес» минимально одолел скромнейшую «Террасу».
И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Тем паче, оппонент имеет серьезные проблемы в плане реализации.
«Лас-Пальмас»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент «Лас-Пальмас» занимает 8 место в таблице.
А вот в плане реализации у команды не все так весело. В 15 поединках игроки «Лас-Пальмаса» забили всего 13 раз.
Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Лас-Пальмас» в кубковой встрече в овертайме переиграл «Туделано» (2:1).
В минувшем туре Примеры также удалось взять три пункта. Команда уверенно переиграла «Хетафе» (2:0).
Наверняка «Лас-Пальмас» сыграет на своих козырях. В среднем команда пропускает меньше гола за матч.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.05.
На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Победа «Алавеса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.