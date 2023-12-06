«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 22:30 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шеффилд Юнайтед»

Команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Правда, на текущий момент «Клинки» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.

В 14-ти матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего однажды — как раз месяц назад, у «Вулверхэмптона» (2:1). Причем проиграла команда уже 11 раз.

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Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. На выезде она встретилась с одним из конкурентов «Бернли» и потерпела разгром со счетом 0:5.

Все прогнозы на АПЛ

В 16 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при 13 поражениях, так что с такой формой хозяевам остается рассчитывать только везение.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа преодолела кризис в прошлом сезоне и сейчас всерьез претендует на чемпионство в АПЛ. «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице с 31 баллом в активе, отставая от 1-й позиции лишь на 2 пункта.

Оборона «Ливерпуля» — одна из лучших в лиге. Команда пропустила всего лишь 14 голов при 32-х забитых за 14 встреч. В последнее время «мерсисайцы» играли особенно надежно.

У «Ливерпуля» продолжается беспроигрышная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период команда 4 раза выиграла и трижды сыграла вничью. За эти 7 встреч мерсисайцы пропустили 7 голов.

В последнем туре «Ливерпуль» был на волоске от поражения в самом конце матча, но драматичным образом сумел не только сравнять счет, но и вырвать победу над «Фулхэмом» (4:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль» коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 12,65, ничья — в 7,71.

В семи из 10 последних матчей гости были сильнее своих соперников.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет оба тайма за 2,06.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 1,73, ведь в трех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.