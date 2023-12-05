«Ароза» на своем поле примет «Валенсия» в рамках второго круга Кубка Испании. Матч состоится 5 декабря, 20:00 (мск). «Ароза» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ароза»

Клуб выступает в любительской лиге Терсера (Четвертый испанский дивизион) и состоит из футболистов, которые никогда даже не играли в Сегунде.

В своем дивизионе «Ароза» выступает довольно успешно, в последнем туре одержала победу со счетом 1:0.

В пяти последних турах у команды три победы, одна ничья и одно поражение.

Календарь и таблица испанской Примеры

Пока «Ароза» идет в верхней части турнирной таблицы Терсеры и при благоприятном раскладе может побороться даже за плей-офф за выход в более высокий дивизион.

«Валенсия»

«Летучие мыши» пока занимают пятое место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками. В последнем туре они проиграли в гостях одному из лидеров «Жироне» со счетом 1:2.

В начале второго тайма Уго Дуро вывел «Валенсию», но сил удержать победу или хотя бы взять очко у команды не хватило. В концовке «Жирона» забила два мяча и вырвала три очка.

Вообще команда Рубена Барахи (легенды Валенсии) испытывает небольшой спад и в трех последних турах взяла всего одно очко, но Кубок Испании это немного другой турнир по уровню сопротивления.

Там команда успешно миновала первый круг, обыграв на выезде «Логроньес» со счетом 2:0. Голы в том матче забивали молодые Пабло Гозальбес и Диего Лопес. Вообще, у «Валенсии» подрастает талантливая поросль, и Рубен Бараха активно вводит ее в состав. Молодежь совсем не портит игру, а придает ей новых красок.

Прогноз и ставка

В этой игре однозначным фаворитом букмекеры считают «Валенсию». На ее победу дают коэффициент — 1,15. На ничью — 6,50. На «Арозу» — 17,0.

Нет смысла сравнивать составы и уровень команд. Даже резервные игроки «Валенсии» значительно сильнее «Арозы».

Мы считаем, что хорошим вариантом для прогноза станет победа «Валенсии» с форой минус 2 за 1,86.

Если молодежь, которая наверняка выйдет в этой игре в составе «Валенсии», не будет заниматься ерундой, то случится разгром. Также можно рискнуть и взять ставку «победа гостей с форой — 3,5» за 4,20.