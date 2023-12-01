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    «Лас-Пальмас» — «Хетафе». Ставка (к.1,98) и прогноз на чемпионат Испании, 1 декабря 2023 года

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    Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд
    «Лас-Пальмас» на своем стадионе примет «Хетафе» в рамках 15-го тура испанской Примеры. Матч состоится 1 декабря, 23:00 (мск). «Лас-Пальмас» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Декабря 2023 года
    Лас-Пальмас
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    «Лас-Пальмас»

    После 14 матчей «желтые» располагаются на высоком для себя 11 месте в испанской Ла Лиги с 18 очками. Напомним, что еще в прошлом сезоне «Лас-Пальмас» выступал в Сегунде.

    Последние две встречи сложились для клуба не очень удачно. Сначала была упущена победа в матче с «Хетафе» (1:1), а затем случилось поражение от «Бетиса» с минимальным счетом — 0:1.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Хетафе

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    С января 2022 года «Лас-Пальмас» возглавляет Франсиско Гарсия Пимента, отлично проявивший себя в молодежных командах «Барселоны». Для него это первый опыт работы с взрослой командой, и он пока очень успешен.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Пимента смог вернуть «Лас-Пальмас» и пока очень достойно там выглядит с не очень большим бюджетом. Состав у него довольно средний, много арендованных футболистов на вырост. Среди всех выделяются полузащитник Максимо Перроне (принадлежит Манчестер Сити) и 20-летний Альберто Молейро, за которым уже пристально следят топ-клубы Примеры.

    «Хетафе»

    После трети чемпионата «Хетафе» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги и показывает стильный футбол, который выделяет его из общей массы середняков.

    Конечно, в первую очередь это связано с фигурой главного тренера Пепа Бордаласа, который вернулся в клуб после некоторого перерыва, когда пробовал свои силы в «Валенсии», там у него не очень пошло.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Этот опытный специалист отличается агрессивный стилем игры, постоянным прессингом, вертикальным футболом и требует от своих игроков борьбы на каждом участке. В последнем туре «Хетафе» победил на своем поле «Альмерию» со счетом 2:1.

    Команда первой пропустила гол уже на седьмой минуте, но нашла в себе силы перевернуть игру в конце первого тайма. Отличились Мэйсон Гринвуд и Борха Майораль, которые являются двумя самыми звездными футболистами в составе «Хетафе».

    Ставки и прогнозы

    Перед этим матчем «Лас-Пальмас» букмекеры считают фаворитом. На его победу дают — 2,30. На «Хетафе» — 3,70. Ничья — 3,10.

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    Команды довольно неплохо действуют в атаке, у них сильные исполнители в средней и атакующей линии, поэтому голы должны быть.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для ставки станет «тотал больше 2,5» за 1,90.

    В качестве более рискового прогноза можно рассмотреть «индивидуальный тотал Хетафе больше 1,5» за 3,90. Команда Бордаласа способна забить два мяча в гостях.

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