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    Сможет ли «Рома» переиграть «Серветт»?

    «Серветт» — «Рома». Ставки (к. 1.85) и прогноз на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Серветт» — «Рома»
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    Жозе Моуринью (тренер «Ромы»)
    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Серветт» сыграет с «Ромой» на поле стадиона «Стад де Женев». Начало 30 ноября в 23:00 мск. «Серветт» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 30 Ноября 2023 года
    Серветт
  • Лига Европы. Группа G
    •  Серветт 23:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Серветт»

    Команда из Женевы продолжает борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата Швейцарии. Женевский коллектив по итогам 15 туров смог набрать 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» только на два балла, а от «Янг Бойз» — по дополнительным показателям.

    «Гранатовые» смогли двадцать шесть раз поразили ворота соперника и восемнадцать пропустили в свои. Также «Серветт» уже пробился в четвертьфинал Кубка Швейцарии, где ему предстоит встреча против «Делемона».

    Коэффициенты матча Серветт — Рома

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    Вторая команда Швейцарии по итогам прошлого сезона не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив «Рейнджерс» (1:2, 1:1), но до этого пройдя «Генк» по пенальти. В Лиге Европы швейцарский коллектив уступил «Славии» (0:2), крупно проиграл «Роме» (0:4), а также сыграл вничью и победил «Шериф» (1:1, 2:1), расположившись на третьей позиции в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Сейчас у подопечных Рене Вайлера серия из шести побед подряд во всех турнирах. В последних играх команда переиграл «Грассхопер» (2:0), «Базель» (4:1) и «Цюрих» (2:0). Последняя потеря очков в чемпионате была еще 27 сентября в поединке с «Винтертуром» (2:2).

    «Рома»

    «Жёлто-красные» не очень успешно проводят текущий сезон Серии А. В тринадцати матчах римский коллектив добыл шесть побед, трижды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Команда из Рима смогла 25 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 15 мячей.

    В итоге римляне смогли набрать 21 очко и располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Команды из столицы Италии уже на 11 баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на три — от четвертого «Наполи». Столичный коллектив должен бороться за самые высокие места.

    В Лиге Европы «волшебная» выиграла впервые три игры, а затем уступила. Сначала финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света переиграли «Шериф» (2:1), затем разгромили «Серветт» (4:0), а потом справились со «Славией» (2:0) и проиграли ей же (0:2). В итоге «волчица» идет второй в турнирной таблице.

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    • В последней игре «Рома» вырвала победу у «Удинезе» (3:1), а до этого сыграла вничью с «Лацио» (0:0). Перед этим же подопечные Жозе Моуринью одолели «Лечче» (2:1), но уступили «Интеру» (0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают поставить за 1.85.

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    На викторию «Серветта» дают 4.20, ничья оценена в 3.85.

    Наши прогноз и ставка — победа «Ромы».

    Также поставим на то, что команды смогут забить три мяча на двоих.

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    «Серветт» — «Рома»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» переиграть «Серветт»?
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