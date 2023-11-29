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    Датчане дадут бой немотивированной «Баварии»

    «Бавария» — «Копенгаген». Дерзкая ставка за 7.48 на матч Лиги чемпионов 29 ноября 2023 года

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    Харри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 29 Ноября 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы уже в плей-офф. Более того, команда Томаса Тухеля не упустит первое место, набрав 12 очков в 4 матчах.

    В кадровом плане у баварцев имеются две заметные пробоины. Не сыграют травмированные Маттейс Де Лигт и Джамаль Мусиала.

    В своем предыдущем поединке команда «Бавария» также сумела победить. На выезде мюнхенцы минимально одолели «Кельн».

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    Радует команду Тухеля и четырехматчевый победный сериал. Да и умница Харри Кейн колотит гол за голом.

    И уж совсем очевидно, мюнхенцы не будут особо надрываться. Вероятно, тренерский штаб соорудит некоторую ротацию.

    «Копенгаген»

    Датчане на данный момент находятся на 2 месте в группе. За пресловутую путевку в плей-офф еще предстоит пободаться с «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед».

    Обороняется команда не столь успешно. В 4 матчах группового этапа в воротах датчан побывало 8 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Копенгаген» уступил. В своем чемпионате команда потерпела поражение от «Виборга» (1:2).

    До того копенгагенцы не сумели одолеть «Бреннбю» (0:0). И уж наверняка гости отдадут все силы, дабы добыть хотя бы балл на «Альянц Арене».

    Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Да и соперник уже потерял турнирную мотивацию.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.24.

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    На викторию «Копенгагена» дают — 12.80, ничья оценена — в 7.48.

    Датчане уже не раз демонстрировали умение давать бой любому сопернику, и вполне способны зацепиться за очки с немотивированной «Баварией».

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.48. Еще вариант для ставки — Победа «Копенгагена» в 1 тайме за 8.20.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (7.48), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Датчане дадут бой немотивированной «Баварии»
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