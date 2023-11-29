«Бавария»
Мюнхенцы уже в плей-офф. Более того, команда Томаса Тухеля не упустит первое место, набрав 12 очков в 4 матчах.
В кадровом плане у баварцев имеются две заметные пробоины. Не сыграют травмированные Маттейс Де Лигт и Джамаль Мусиала.
В своем предыдущем поединке команда «Бавария» также сумела победить. На выезде мюнхенцы минимально одолели «Кельн».
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Радует команду Тухеля и четырехматчевый победный сериал. Да и умница Харри Кейн колотит гол за голом.
И уж совсем очевидно, мюнхенцы не будут особо надрываться. Вероятно, тренерский штаб соорудит некоторую ротацию.
«Копенгаген»
Датчане на данный момент находятся на 2 месте в группе. За пресловутую путевку в плей-офф еще предстоит пободаться с «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед».
Обороняется команда не столь успешно. В 4 матчах группового этапа в воротах датчан побывало 8 мячей.
В своем последнем поединке «Копенгаген» уступил. В своем чемпионате команда потерпела поражение от «Виборга» (1:2).
До того копенгагенцы не сумели одолеть «Бреннбю» (0:0). И уж наверняка гости отдадут все силы, дабы добыть хотя бы балл на «Альянц Арене».
Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Да и соперник уже потерял турнирную мотивацию.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.24.
На викторию «Копенгагена» дают — 12.80, ничья оценена — в 7.48.
Датчане уже не раз демонстрировали умение давать бой любому сопернику, и вполне
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.48. Еще вариант для ставки — Победа «Копенгагена» в 1 тайме за 8.20.
Для остальных — более умеренный прогноз.