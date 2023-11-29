29 ноября в Мюнхене в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против «Копенгагена». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Бавария» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бавария»

Мюнхенцы в Лиге чемпионов идут без потерь и уже досрочно выиграли группу — 12 очков из 12-ти возможных. Причем в четырех стартовых матчах группового этапа команда забила 11 мячей.

«Бавария» неплохо стартовала в новом сезоне Бундеслиги, добыв 10 побед и дважды сыграла вничью. Клуб смог забить целых 43 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили только девять.

В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 32 пункта и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера». «Бавария» продолжает оставаться главным фаворитом сезона.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что лишь расслабленность хозяев сулит сопернику шансы на очки, если учесть их форму.

«Копенгаген»

«Копенгаген» после четырех туров Лиги чемпионов занимает 2-е место в группе после ничьей с «Галатасараем» (2:2) на выезде, поражений от «Баварии» (1:2) дома и «Манчестер Юнайтед» (0:1) в гостях, а также победы над «МЮ» (4:3).

Клуб привычно лидирует в чемпионате Дании с отрывом в два очка от «Брондбю» и пропускает в среднем больше гола за матч. Зато атака блистает, отличившись 33 точными ударами.

Также «Копенгаген» вышел в четвертьфинал Кубка Дании. На предыдущей стадии команде удалось с минимальным счетом обыграть «Мидтьюлланн» (1:0) на своем поле.

В последних двух поединках, которые пришлись на датское первенство, коллектив не выиграл при одной ничьей и одном поражении, так что гостям будет сложно рассчитывать на три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Баварию» коэффициент на победу которой равен 1,23. Успех «Копенгагена» оценивается в 12,04, ничья — в 7,06.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,79.

Еще один вариант ставки — «Бавария» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 1,91, ведь в четырех последних матчах, одолев соперников в 1-м тайме трижды, хозяева победили при тотал больше 2,5 голов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Копенгаген» за 7.48.