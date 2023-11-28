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    «Шахтёр» — «Антверпен». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтёр» — «Антверпен»
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    «Шахтёр»
    28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Шахтёр» и «Антверпен». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Шахтёр» — «Антверпен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 28 Ноября 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:45 Антверпен Антверпен
  • Антверпен
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    «Шахтёр»

    «Шахтёр» в предыдущем матче группового этапа Лиги чемпионов воодушевил болельщиков. Команда неожиданно одолела «Барселону» (1:0). Благодаря этому успеху оранжево-черные еще имеют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    На данный момент у «Шахтёра» 6 очков. Команда идет на 3-м месте, отставая на три балла от «Барселоны» и «Порту».

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Антверпен

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  • 2.003.703.75Бонус$9500
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    Впереди — матч с аутсайдером квартета «Антверпеном». В первой встрече украинский клуб победил в гостях со счетом 3:2. Чего ждать от ответной игры?

    Все прогнозы на футбол

    После победы над «Барселоной» горняки в двух матчах УПЛ ни разу не выиграли. Команда уступила «Днепру-1», а потом разошлась миром с «Полесьем». Но на поединок Лиги чемпионов будет совершенно другой настрой.

    «Антверпен»

    Несмотря на четыре поражения подряд, «Антверпен» весной еще может продолжить борьбу в Лиге Европы. Ситуация крайне сложная, но выход один — набрать шесть очков в оставшихся встречах и рассчитывать на фиаско «Шахтера» на всех фронтах.

    «Антверпен» в первой игре с «Шахтером» вел по ходу матча со счетом 2:0, но во втором тайме отдал инициативу и потерпел поражение. Тренерский штаб должен сделать выводы. С таким соперником концентрация должна быть на максимальном уровне все 90 минут.

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  • 22/11/2023

    • «Антверпен» последний матч в Лиге чемпионов провел 7 ноября. Команда встречалась с «Порту». Интриги не вышло. Бельгийский клуб уступил в гостях со счетом 0:2.

    После поражения от «Порту» «Антверпен» в чемпионате Бельгии набрал 4 очка в двух встречах. Команда разгромила «Стандарт Льеж» (6:0), а также сыграла вничью с «Сент-Трейденом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шахтера» можно поставить за 2.02. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.80. Ничья оценена — в 3.75.

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    Можно сделать ставку на победу «Шахтера» с коэффициентом 2.02.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.74.

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    «Шахтёр» — «Антверпен»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. Украинский клуб добьется победы
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