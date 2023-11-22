В ночь на 22 ноября в шестом туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Парагвая на своем поле сыграет против национальной команды Колумбии. Начало — в 02:00 по мск. Парагвай — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Национальная команда Парагвая семь раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением был четвертьфинал в 2010 году.

Однако после того «гуарани» ни разу не смогли преодолеть отборочную стадию. Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 они стали восьмыми из десяти команд, существенно отстав от проходной позиции.

В этом квалификационном цикле парагвайцы с пятью очкам идут седьмыми, но шестой строке уступают лишь по разнице мячей. В первом туре отбора они дома поделили очки с Перу 0:0.

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После чего поочередно проиграли на выезде по 0:1 Венесуэле и Аргентине. Затем переиграли на своем поле скромную Боливию 1:0, а несколько дней тому назад расписали гостевую мировую с Чили 0:0.

Колумбия

Сборная Колумбии шесть раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира. И лучшим ее достижение там был четвертьфинал в 2014 году.

В прошлом отборе «кофейщики» не смогли выйти в финальную часть, а в этом по итогам пяти матчей с девятью очками идут третьими, еще не проиграв ни разу в данной компании.

Стартовали колумбийцы с домашней минимальной виктории 1:0 над Венесуэлой, затем они три матча подряд свели вничью, а несколько дней тому назад обыграли на своем поле 2:1 Бразилию.

Оба очных поединка этих команд в квалификации ЧМ-2022 завершились вничью — 1:1 и 0:0, а между ними дважды побеждали колумбийцы на своем поле — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.24.

На викторию Парагвая дают — 3.60, ничья оценена — в 3.15.

Прогнозируем, что и этот поединок принесет крайне мало забитых голов, учитывая низкую результативность этих команд в очных встречах, да и в этом турнире в целом.

И также не исключаем, что победитель так и не будет определен и матч завершиться вничью.