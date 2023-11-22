Парагвай
Национальная команда Парагвая семь раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением был четвертьфинал в 2010 году.
Однако после того «гуарани» ни разу не смогли преодолеть отборочную стадию. Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 они стали восьмыми из десяти команд, существенно отстав от проходной позиции.
В этом квалификационном цикле парагвайцы с пятью очкам идут седьмыми, но шестой строке уступают лишь по разнице мячей. В первом туре отбора они дома поделили очки с Перу 0:0.
После чего поочередно проиграли на выезде по 0:1 Венесуэле и Аргентине. Затем переиграли на своем поле скромную Боливию 1:0, а несколько дней тому назад расписали гостевую мировую с Чили 0:0.
Колумбия
Сборная Колумбии шесть раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира. И лучшим ее достижение там был четвертьфинал в 2014 году.
В прошлом отборе «кофейщики» не смогли выйти в финальную часть, а в этом по итогам пяти матчей с девятью очками идут третьими, еще не проиграв ни разу в данной компании.
Стартовали колумбийцы с домашней минимальной виктории 1:0 над Венесуэлой, затем они три матча подряд свели вничью, а несколько дней тому назад обыграли на своем поле 2:1 Бразилию.
Оба очных поединка этих команд в квалификации ЧМ-2022 завершились вничью — 1:1 и 0:0, а между ними дважды побеждали колумбийцы на своем поле — 2:0 и 1:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.24.
На викторию Парагвая дают — 3.60, ничья оценена — в 3.15.
Прогнозируем, что и этот поединок принесет крайне мало забитых голов, учитывая низкую результативность этих команд в очных встречах, да и в этом турнире в целом.
И также не исключаем, что победитель так и не будет определен и матч завершиться вничью.