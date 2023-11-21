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    У фаворита не возникнет проблем в матче с Китаем

    Китай — Корея. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Корея
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    Южная Корея
    21 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Китая и Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Китай — Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Китай

    Китай удачно начал отборочный цикл к ЧМ-2026. 16 ноября команда встречалась в гостях с Таиландом. Китайцы добились победы со счетом 2:1.

    Но теперь соперник гораздо более серьезный. Класс футболистов серьезно разнится. Хозяевам в ближайшей встрече поможет только недооценка со стороны фаворита.

    В сентябре и октябре Китай в сумме провел четыре товарищеских матча. Была одержана лишь одна победа. 10 октября китайская команда одолела Вьетнам (2:0).

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    В 2023 году Китай добился трех побед с сухим счетом. Сборная обыгрывала Мьянму (4:0), Палестину (2:0) и Вьетнам (2:0). Но сейчас соперник совершенно другого уровня. У хозяев могут возникнуть серьезные проблемы.

    Корея

    Сборная Южной Кореи не раз демонстрировала свой боевой характер. Достаточно вспомнить прекрасную победу над Португалией на ЧМ-2022 в Катаре, блестящий выход из группы, а затем битву с Бразилией в плей-офф.

    Но в предстоящем матче Корея точно будет играть первым номером. С первых минут гости постараются захватить инициативу. Вряд ли стоит ждать другого развития событий.

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  • 16/11/2023

    • У Южной Кореи выигрышная серия составляет четыре матча. Последние встречи команда провела выше всяких похвал. Стоит отметить, что за 360 минут корейцы не пропустили ни одного гола.

    Южная Корея прекрасно стартовала в отборе на ЧМ-2026. 16 ноября команда принимала Сингапур. Хозяева забили в ворота соперника пять безответных мячей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.26. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 13.00. Ничья оценена — в 6.20.

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    Сенсации не произойдет. Гости легко завоюют три очка.

    Можно сделать ставку на победу Южной Кореи с форой (-2) с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.12.

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    Китай — Корея: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. У фаворита не возникнет проблем в матче с Китаем
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