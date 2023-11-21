21 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Китая и Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Китай — Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Китай

Китай удачно начал отборочный цикл к ЧМ-2026. 16 ноября команда встречалась в гостях с Таиландом. Китайцы добились победы со счетом 2:1.

Но теперь соперник гораздо более серьезный. Класс футболистов серьезно разнится. Хозяевам в ближайшей встрече поможет только недооценка со стороны фаворита.

В сентябре и октябре Китай в сумме провел четыре товарищеских матча. Была одержана лишь одна победа. 10 октября китайская команда одолела Вьетнам (2:0).

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В 2023 году Китай добился трех побед с сухим счетом. Сборная обыгрывала Мьянму (4:0), Палестину (2:0) и Вьетнам (2:0). Но сейчас соперник совершенно другого уровня. У хозяев могут возникнуть серьезные проблемы.

Корея

Сборная Южной Кореи не раз демонстрировала свой боевой характер. Достаточно вспомнить прекрасную победу над Португалией на ЧМ-2022 в Катаре, блестящий выход из группы, а затем битву с Бразилией в плей-офф.

Но в предстоящем матче Корея точно будет играть первым номером. С первых минут гости постараются захватить инициативу. Вряд ли стоит ждать другого развития событий.

У Южной Кореи выигрышная серия составляет четыре матча. Последние встречи команда провела выше всяких похвал. Стоит отметить, что за 360 минут корейцы не пропустили ни одного гола.

Южная Корея прекрасно стартовала в отборе на ЧМ-2026. 16 ноября команда принимала Сингапур. Хозяева забили в ворота соперника пять безответных мячей.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.26. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 13.00. Ничья оценена — в 6.20.

Сенсации не произойдет. Гости легко завоюют три очка.

Можно сделать ставку на победу Южной Кореи с форой (-2) с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.12.