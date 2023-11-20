«Алания» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

У команды из Владикавказа также есть все шансы на повышение в классе, хотя в последнее время игра откровенно не ладится. На данный момент владикавказский коллектив располагается на пятой строчке в турнирной таблице. На счету владикавказцев 31 пункт.

«Красно-желтые» только на четыре балла отстают от первой «Тюмени». Также на расстоянии одной победы находятся тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». А до подмосковных «Химок» и вовсе один балл. «Барсы» смогли 22 раза поразить ворота соперника и семнадцать раз пропустили в свои.

Коэффициенты матча Алания — Химки 1X2Новым игрокам 2.353.403.00Бонус$9500

Что касается выступления в Кубке России, то «Алания» вылетела на первой же стадии турнира. Она выезде уступила волгоградскому «Ротору» (0:1) и теперь может сосредоточиться исключительно на борьбе за место в двойке сильнейших в Первой лиге.

Прогнозы на ФНЛ

Подопечные Олега Василенко не могут выиграть уже на протяжении четырех игр подряд. За это время «Алания» сыграла вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов (1:1), ярославским «Шинником» (3:3) и тульским «Арсеналом» (1:1), а также проиграла «Волгарю» (0:1). Лишь до этого она переиграла «Ленинградец» (1:0).

«Химки»

Подмосковная команда продолжает претендовать на то, чтобы вернуться в элиту российского футбола спустя год после вылета оттуда. В настоящий момент химчане занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 32 очка.

Коллектив из Химок на три пункта отстает от лидирующей «Тюмени» и на два — от второго «Акрона» из Тольятти и третьего «Динамо» из Махачкалы. «Красно-черные» смогли 26 раз поразить ворота соперника и девятнадцать раз пропустили в свои.

Также «Химки» продолжают участие в Кубке России. В первом для себя матче Пути регионов Кубка страны подопечные Андрея Талалаева на выезде смогли сломить сопротивление медиафутбольного клуба 2Drots (2:0), после этого смогли пройти «Уфу» (1:0), а затем разбили махачкалинское «Динамо» (4:0). Теперь они сыграют против «Краснодара».

В последней игре «Химки» в родных стенах сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (2:2), а до этого на выезде переиграли новороссийский «Черноморец» (3:1) и на своем поле одолели «Динамо» из Махачкалы (1:0). Последнее поражение было еще 17 сентября в поединке со «СКА-Хабаровском» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают поставить за 2.37.

На викторию «Химок» дают 2.90, ничья оценена в 3.25.

Сделаем ставку на то, что команды не смогут выявить сильнейшего.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.