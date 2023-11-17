Молдова на своем стадионе примет Албанию в рамках от оборочной игры на чемпионат Европы 2024 года. Игра состоится 17 ноября, 20:00 (мск). Молдова — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдова

Сборная Молдовы пока очень успешно для себя выступает в этом отборочном цикле и продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2024. У нее пока четвертое место в группе Е и 9 очков, а отрыв от Чехии, идущей на втором месте, составляет всего два очка.

Три последних встречи в отборе Молдова провела очень удачно. Сначала была обыграна Польша со счетом 3:2, причем, после первого тайма счет был 0:2. Затем было поражение с минимальным счетом 1:0 над Фарерами и ничья с Польшей (1:1) в гостях.

Коэффициенты матча Молдавия — Албания 1X2Новым игрокам 5.203.451.80Бонус$9500

Сейчас национальную команду тренирует Сергей Клещенко, работавший до этого с молодежной сборной и отлично знающий возможности футболистов с юных лет.

Все прогнозы на Евро-2024

На первых ролях в сборной Молдовы два футболиста из РПЛ: защитник Олег Рябчук (Спартак) и Никита Моцпан (Факел). В атаке главной ударной силой является Йон Николаеску из голландского «Херенвена». Именно он принес победу над сборной Польши своими двумя голами. Но против Албании его участие в матче под вопросом.

Албания

Сборная Албании возглавляет группе Е с 13 очками, опережая ближайших преследователей сборную Чехии на два. Победа над Молдовой фактически гарантирует ей выход в финальную часть Евро-2024.

Последний тур в группе Албания пропускала, в это время она играла товарищеский матч. До этого была уверенная победа на своем поле над Чехией со счетом 3:0. Дублем в той игре отметился форвард Талант Сефери, выступающий в чемпионате ОАЭ.

С января 2023 года сборную тренирует известный в прошлом футболист Силвиньо (Арсенал, Барселона, Манчестер Сити). Начинал свою тренерскую карьеру в «Коринтиансе» и «Лионе», но там не добился особого успеха, в отличие от сборной Албании, которая действует при нем очень уверенно.

Сейчас у сборной Албании подросло довольно сильное поколение, много футболистов выступают в итальянской Серии А, где находятся на ведущих ролях. Глаными звездами считаются: капитан Берат Джимсити (Аталанта), защитник Эльсейд Хюсай (Наполи), игрок обоймы «Интера» Кристина Ассслани.

Прогноз и ставка

В этом матче фаворитом букмекеры считают Албании. На ее победу котировки — 1,85. На Молдову — 5,20. Ничья — 3,40.

Молдова сотворила уже немало сенсаций в этом отборочном цикле, поэтому недооценки со стороны сборной Албании в этом матче не будет.

По опыту и мастерству гости значительно превосходят Молдову, также не стоит забывать, что под большим вопросом участие в матче лучшего бомбардира хозяев. На наш взгляд, отличным выбором для ставки является «победа Албании» за 1,85.

В качестве более рискового прогноза можно рассмотреть «победу Албании с тоталом меньше 2,5» за 2,90. Вряд ли тут стоит ожидать много забитых голов. Слишком много поставлено в этой встрече на кону.