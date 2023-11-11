В 12-м туре французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле сразится с «Монако». Матч пройдет 11 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Гавр» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

«Темно-синие» сразу после выхода в Лигу 1 достаточно неплохо стартовали в новом сезоне сильнейшего французского дивизиона. «Небесные» в первых одиннадцати турах смогли три раза победить, пять раз сыграли вничью и три раза проиграли. Команда забила двенадцать мячей, а в свои пропустила тринадцать.

В итоге сейчас у команды из одноименного города четырнадцать набранных баллов. Коллектив из Гавра расположился на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Он только на один пункт отстает от «Бреста», который находится в еврокубковой зоне.

Коэффициенты матча Гавр — Монако 1X2Новым игрокам 4.503.951.78Бонус$9500

В последнем матче «Гавр» в гостях победил «Тулузу» (2:1), а до этого дважды сыграл в нулевую ничью — с «Метцем» (0:0) и «Лансом» (0:0). Перед этим же подопечные Луки Эльснера на выезде уступили «Марселю» (0:3) и в родных стенах проиграли «Лиллю» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Думается, что «Гавр», в составе которого выступает россиянин Далер Кузяев, будет точно бороться за выживание. Главной задачей команды является сохранение прописки в элите.

«Монако»

«Монегаски» ударно стартовали в новом сезоне французской Лиги 1. В первых одиннадцати матчах команда из одноименного княжества смогла добыть семь побед, дважды сыграла вничью и только два раза проиграла. За это время коллектив из Монако 25 раз поразил ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

В итоге «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 23 очка. Она только на один пункт отстает от второго «ПСЖ» и на два — от лидирующей «Ниццы». Вся борьба за высокие места только начинается.

В прошлом сезоне «Монако» провалилось. Команда, за которую выступает россиянин Александр Головин, стала лишь шестой в турнирной таблице и осталась за бортом еврокубков. В этом сезоне коллектив бросит все силы на чемпионат и постарается быть в тройке сильнейших.

В последней игре подопечные Ади Хюттера в родных стенах переиграли «Брест» (2:0), а до этого на выезде уступили «Лиллю» (0:2). Перед этим же «монагески» трижды подряд пропустили — «Метц» (2:1), «Реймс» (3:1) и «Марсель» (3:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Монако» предлагают поставить за 1.80.

На викторию «Гавра» дают 4.50, ничья оценена в 3.90.

Наши прогноз и ставка — победа «Монако».

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.