ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Сможет ли «Монако» Головина победить «Гавр» Кузяева?

    «Гавр» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 1.80) на чемпионат Франции 11 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Гавр Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монако»
    В 12-м туре французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле сразится с «Монако». Матч пройдет 11 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Гавр» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 11 Ноября 2023 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 23:00 Монако Монако
  • Монако
    •

    «Гавр»

    «Темно-синие» сразу после выхода в Лигу 1 достаточно неплохо стартовали в новом сезоне сильнейшего французского дивизиона. «Небесные» в первых одиннадцати турах смогли три раза победить, пять раз сыграли вничью и три раза проиграли. Команда забила двенадцать мячей, а в свои пропустила тринадцать.

    В итоге сейчас у команды из одноименного города четырнадцать набранных баллов. Коллектив из Гавра расположился на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Он только на один пункт отстает от «Бреста», который находится в еврокубковой зоне.

    Коэффициенты матча Гавр — Монако

    1X2Новым игрокам
  • 4.503.951.78Бонус$9500
    •

    В последнем матче «Гавр» в гостях победил «Тулузу» (2:1), а до этого дважды сыграл в нулевую ничью — с «Метцем» (0:0) и «Лансом» (0:0). Перед этим же подопечные Луки Эльснера на выезде уступили «Марселю» (0:3) и в родных стенах проиграли «Лиллю» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Думается, что «Гавр», в составе которого выступает россиянин Далер Кузяев, будет точно бороться за выживание. Главной задачей команды является сохранение прописки в элите.

    «Монако»

    «Монегаски» ударно стартовали в новом сезоне французской Лиги 1. В первых одиннадцати матчах команда из одноименного княжества смогла добыть семь побед, дважды сыграла вничью и только два раза проиграла. За это время коллектив из Монако 25 раз поразил ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

    В итоге «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 23 очка. Она только на один пункт отстает от второго «ПСЖ» и на два — от лидирующей «Ниццы». Вся борьба за высокие места только начинается.

    В прошлом сезоне «Монако» провалилось. Команда, за которую выступает россиянин Александр Головин, стала лишь шестой в турнирной таблице и осталась за бортом еврокубков. В этом сезоне коллектив бросит все силы на чемпионат и постарается быть в тройке сильнейших.

  • Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября
  • Фернандеш уйдет из «Манчестер Юнайтед», Зане останется в «Баварии», а «Барселона» нацелилась на молодых талантов
  • 06/11/2023

    • В последней игре подопечные Ади Хюттера в родных стенах переиграли «Брест» (2:0), а до этого на выезде уступили «Лиллю» (0:2). Перед этим же «монагески» трижды подряд пропустили — «Метц» (2:1), «Реймс» (3:1) и «Марсель» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Монако» предлагают поставить за 1.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Гавра» дают 4.50, ничья оценена в 3.90.

    Наши прогноз и ставка — победа «Монако».

    Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Гомель — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Эльверсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гавр» — «Монако»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монако» Головина победить «Гавр» Кузяева?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры