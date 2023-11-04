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    Домашние стены — крепость для «Марселя»

    «Марсель» — «Лилль». Ставки (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Франции 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лилль»
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    Исмаила Сарр
    Поединок 11-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лиллем» состоится 4 ноября на «Велодром». Начало в 23:00 по мск. «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Ноября 2023 года
    Марсель
  • Лига Европы. Группа B
    •  Марсель 23:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    У «олимпийцев» битва идет на два направления. Помимо Лиги 1 они выступают в Лиге Европы, где пока что не проиграли ни одного матча в группе.

    В последнем туре еврокубка «Марсель» обыграл АЕК со счетом 3:1. Было это на домашнем поле. Перед этим хозяева разгромили дома «Гавр» 3:0 в чемпионате Франции.

    Коэффициенты матча Марсель — Лилль

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    В гостях «Марселю» сложнее, там он уступил в трех последних поединках, поэтому не удивительно, что клуб делает ставку на домашние матчи. В этом сезоне «небесно-голубые» на своем поле еще не проигрывали.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Марсельцы занимают 9-е место в турнирной таблице с 12 очками на счету. Отметим, что команда проиграла 3 из 4 последних матчей в турнире.

    «Лилль»

    У гостей ситуация получше. Они выиграли 3 из 4 матчей Лиги 1. В их активе уже 5 побед и по сути «доги» вполне могут бороться за лидерство до предстоящей зимней паузы.

    «Лилль» выиграл 3 матча подряд. С минимальным счетом команда победила «Брест». Со счетом 2:0 она обыграла «Монако». Также была победа над «Слованом» (2:1) в групповом этапе Лиги конференций.

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    • «Лилль» слабо играет на выезде. В семи матчах у него одна победа, но зато 4 ничьи. Даже скромный «Клаксвик» не покорился гостям. С фаррерцами «доги» сыграли по нулям.

    В таблице чемпионата Франции «Лилль» занимает 4-е место. Это зона плей-офф Лиги чемпионов. Гости наступают на пятки ПСЖ и «Монако», поэтому победа может значительно улучшить их позиции.

    Прогноз и ставка

    Домашние стены для «Марселя» — это крепость в нынешнем сезоне. «Лиллю» будет сложно. Тем более что на «Велодром» гости не выигрывают с начала 2019 года.

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    Котировки на победу имеют небольшие различия — 2.25 на «Марсель» и 3.35 на «Лилль».

    Как бы там ни было, но с лидерами у «Марселя» проблемы. Можно с уверенностью предположить одно — тотал будет меньше 2.5. Крупные результаты у хозяев только с теми лидерами, которые много забивают. С «Ниццей», у которой 11 забитых, был сухой матч. Сюда добавим тот факт, что ни одна команда не собирается уступать.

    В связи с тем, что «Марсель» выступает дома намного увереннее, а у «Лилля» на выезде проблемы, прогнозируем победу «Марселя» в один гол или будет ничья. Такой двойной исход оценивается котировкой 1.89. Вряд ли «Лилль» даст себя серьезно переиграть в таком случае.

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    «Марсель» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Домашние стены — крепость для «Марселя»
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