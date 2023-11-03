«Урарту»
Эта команда сейчас находится на 4 месте в таблице. Причем отставание от второй позиции измеряется лишь 2 очками.
«Урарту» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 14 матчах пропущено уже 20 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Урарту» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Шираком» (2:2).
В первом круге чемпионата «Урарту» разгромил «Вест Армению» (5:2). Да и нынешняя диспозиция вполне благоволит хозяевам.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же навязать борьбу в гонке за медали чемпионата.
«Вест Армения»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Вест Армения» пребывает на 9 месте.
А вот оборона команды выглядит ужасающе. В 14 матчах она дала результативный сбой уже 36 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вест Армения» хоть и дала бой «Пюнику», но в итоге уступила (2:3).
Причем эта коллизия стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, в чемпионате выиграть удалось лишь 2 матча из 14.
Наверняка «Вест Армения» будет действовать с оглядкой на тылы. Даже ничья в этом поединке для гостей будет за счастье.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 1.33.
На викторию «Вест Армении» дают — 7.87, ничья оценена — в 5.25.
Хозяева смотрятся неплохо, однако нестабильны, к тому же
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.