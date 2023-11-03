«Урарту» сыграет на своем поле с «Вест Арменией» в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 15:00 мск. «Урарту» — «Вест Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урарту»

Эта команда сейчас находится на 4 месте в таблице. Причем отставание от второй позиции измеряется лишь 2 очками.

«Урарту» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 14 матчах пропущено уже 20 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Урарту» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Шираком» (2:2).

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В первом круге чемпионата «Урарту» разгромил «Вест Армению» (5:2). Да и нынешняя диспозиция вполне благоволит хозяевам.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же навязать борьбу в гонке за медали чемпионата.

«Вест Армения»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Вест Армения» пребывает на 9 месте.

А вот оборона команды выглядит ужасающе. В 14 матчах она дала результативный сбой уже 36 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вест Армения» хоть и дала бой «Пюнику», но в итоге уступила (2:3).

Причем эта коллизия стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, в чемпионате выиграть удалось лишь 2 матча из 14.

Наверняка «Вест Армения» будет действовать с оглядкой на тылы. Даже ничья в этом поединке для гостей будет за счастье.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 1.33.

На викторию «Вест Армении» дают — 7.87, ничья оценена — в 5.25.

Хозяева смотрятся неплохо, однако нестабильны, к тому же имеют проблемы в обороне .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.