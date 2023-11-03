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    «Урарту» — «Вест Армения». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 3 ноября 2023 года

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    «Урарту»
    «Урарту» сыграет на своем поле с «Вест Арменией» в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 15:00 мск. «Урарту» — «Вест Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 03 Ноября 2023 года
    Урарту
  • Ереван
    •  Урарту 15:00 West Armenia West Armenia
  • Армения. Высшая лига
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    «Урарту»

    Эта команда сейчас находится на 4 месте в таблице. Причем отставание от второй позиции измеряется лишь 2 очками.

    «Урарту» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 14 матчах пропущено уже 20 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Урарту» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Шираком» (2:2).

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    В первом круге чемпионата «Урарту» разгромил «Вест Армению» (5:2). Да и нынешняя диспозиция вполне благоволит хозяевам.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же навязать борьбу в гонке за медали чемпионата.

    «Вест Армения»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Вест Армения» пребывает на 9 месте.

    А вот оборона команды выглядит ужасающе. В 14 матчах она дала результативный сбой уже 36 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вест Армения» хоть и дала бой «Пюнику», но в итоге уступила (2:3).

    Причем эта коллизия стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, в чемпионате выиграть удалось лишь 2 матча из 14.

    Наверняка «Вест Армения» будет действовать с оглядкой на тылы. Даже ничья в этом поединке для гостей будет за счастье.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Вест Армении» дают — 7.87, ничья оценена — в 5.25.

    Хозяева смотрятся неплохо, однако нестабильны, к тому же имеют проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.

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    «Урарту» — «Вест Армения»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен!
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