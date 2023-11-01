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    Создаст ли «Борнмут» проблемы «Ливерпулю»?

    «Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок английской Лиги, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль» — фаворит матча
    В среду, 1 ноября на стадионе «Виталити» состоится поединок, в котором «Борнмут» сыграет против «Ливерпуля» в 1/8 финала Кубка английской Лиги. Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Ноября 2023 года
    Борнмут
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    •  Борнмут 22:45 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Борнмут»

    «Борнмут» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира «Вишни» обыграли «Сток Сити» (2:0) из низшего дивизиона.

    Команда откровенно разочаровывает на старте сезона, занимая 17-е место в английской Премьер-лиге всего с шестью очками. В последнем туре «Борнмут» обыграл дома «Бернли» — 2:1.

    Коэффициенты матча Борнмут — Ливерпуль

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    В летнее межсезонье клуб возглавил известный в прошлом игрок Андони Ираола, который неплохо проявил себя в качестве тренера «Райо Вальекано». Он поднял его из Сегунды и закрепился с ним в Примере.

    Все прогнозы на футбол

    До этого в трех матчах коллектив потерпел поражения, так что, возможно, хозяева приходят в себя и способны огорчить фаворита.

    «Ливерпуль»

    Клуб уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира «Красные» обыграли «Лестер» (3:1) из низшего дивизиона.

    «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 10-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

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    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при четырех победах (три — в последних матчах) и одной ничьей, так что у гостей просто безжалостная форма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Борнмута» оценивается в 6,00, ничья — в 4,80.

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    Гости, как явный фаворит, способны повести в счете еще к перерыву.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет 1-й тайм и матч за 2,07.

    Еще один вариант ставки — «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 2,22, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Борнмут» проблемы «Ливерпулю»?
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