В среду, 1 ноября на стадионе «Виталити» состоится поединок, в котором «Борнмут» сыграет против «Ливерпуля» в 1/8 финала Кубка английской Лиги. Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира «Вишни» обыграли «Сток Сити» (2:0) из низшего дивизиона.

Команда откровенно разочаровывает на старте сезона, занимая 17-е место в английской Премьер-лиге всего с шестью очками. В последнем туре «Борнмут» обыграл дома «Бернли» — 2:1.

Коэффициенты матча Борнмут — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 6.004.601.53Бонус$9500

В летнее межсезонье клуб возглавил известный в прошлом игрок Андони Ираола, который неплохо проявил себя в качестве тренера «Райо Вальекано». Он поднял его из Сегунды и закрепился с ним в Примере.

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До этого в трех матчах коллектив потерпел поражения, так что, возможно, хозяева приходят в себя и способны огорчить фаворита.

«Ливерпуль»

Клуб уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира «Красные» обыграли «Лестер» (3:1) из низшего дивизиона.

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 10-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

Мерсисайдцы мощно провели недавние матчи. Ранее на прошлой неделе команда Юргена Клоппа разбила на своем поле «Тулузу» (5:1) в рамках Лиги Европы.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при четырех победах (три — в последних матчах) и одной ничьей, так что у гостей просто безжалостная форма.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Борнмута» оценивается в 6,00, ничья — в 4,80.

Гости, как явный фаворит, способны повести в счете еще к перерыву.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет 1-й тайм и матч за 2,07.

Еще один вариант ставки — «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 2,22, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.