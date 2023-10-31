31 октября во 2-м раунде Кубка Италии «Болонья» на своем поле сыграет против «Вероны». Начало — в 22:00 по мск. «Болонья» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл «Чезену» (2:0) на своем поле.

В Серии А команда в девяти поединках набрала 14 баллов, с которыми расположилась на восьмой позиции в турнирке и отстает на два пункта от шестой еврокубковой строки.

«Сине-красные» проиграли в этом сезоне пока только один матч, уступив еще на старте чемпионат дома 0:2 «Милану». Затем они расписали пять мировых и трижды выиграли.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков при трех победах и шести ничьих, так что форма хозяев подтверждает их статус фаворита.

«Верона»

«Верона» также уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб в домашних стенах обыграл «Асколи» (3:1).

Команда из одноименного города взяла плохой старт в новом сезоне итальянской Серии А. В девяти поединках коллектив из Вероны добыла лишь две победы, пять раз проиграла и дважды сыграла вничью.

По итогам девяти туров веронская команда имеет в своем активе восемь очков и расположились на 16-й позиции в турнирной таблице. «Скалигеры» всего на два пункта опережают «Удинезе», который находится в зоне вылета.

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях и при двух ничьих, так что гостям будет сложно выиграть.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которой равен 1,79. Успех «Вероны» оценивается в 4,25, ничья — в 3,95.

В двух из трех последних матчей хозяева обыгрывали своих соперников.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Болонья» выиграет за 1,79.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,92, ведь в трех последних матчах гостей забивали оба соперника.