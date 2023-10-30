«Навбахор»
Эта команда проводит довольно таки успешный сезон. «Навбахор» сейчас занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.
Причем «Навбахор» отстает от лидера «Пахтакора» всего на 3 очка. За 4 тура до финиша такой гандикап выглядит вполне отыгрываемым.
В предыдущем туре чемпионата «Навбахор» завоевал три очка. Команда сумела одолеть «Сурхан» со счетом 2:1.
Матчи с «Насафом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков было выиграно два.
И уж точно «Навбахор» будет действовать первым номером. Тем паче, хозяева имеют сильнейшую атаку в лиге — 39 забитых мячей.
«Насаф»
Эта команда в нынешнем сезоне также сражается за самые высокие места. «Насаф» сейчас пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Более того, отставание от «Навбахора» минимальное, да и «Пахтакор» отдалился не слишком. Так что «Насаф» не стоит сбрасывать со счетов!
В минувшем туре чемпионата команда выдала продуктивный поединок. «Насаф» дома уверенно переиграл «Металлург» Бекабад (2:0).
А вот до того команда уступила в матче Азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Шаржа» забила единственный мяч и победила.
Наверняка «Насаф» даст бой «Навбахору». Вот только последняя победа над соперником случилась больше четырех лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Навбахора» предлагают — 2.52.
На викторию «Насафа» дают — 2.97, ничья оценена — в 2.98.
Обе команды сражаются за чемпионский титул, но «Навбахор»
Наш прогноз — Победа «Навбахора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.88.