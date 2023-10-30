«Навбахор» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках 22-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:15 мск. «Навбахор» — «Насаф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Навбахор»

Эта команда проводит довольно таки успешный сезон. «Навбахор» сейчас занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

Причем «Навбахор» отстает от лидера «Пахтакора» всего на 3 очка. За 4 тура до финиша такой гандикап выглядит вполне отыгрываемым.

В предыдущем туре чемпионата «Навбахор» завоевал три очка. Команда сумела одолеть «Сурхан» со счетом 2:1.

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Матчи с «Насафом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков было выиграно два.

И уж точно «Навбахор» будет действовать первым номером. Тем паче, хозяева имеют сильнейшую атаку в лиге — 39 забитых мячей.

«Насаф»

Эта команда в нынешнем сезоне также сражается за самые высокие места. «Насаф» сейчас пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Более того, отставание от «Навбахора» минимальное, да и «Пахтакор» отдалился не слишком. Так что «Насаф» не стоит сбрасывать со счетов!

В минувшем туре чемпионата команда выдала продуктивный поединок. «Насаф» дома уверенно переиграл «Металлург» Бекабад (2:0).

А вот до того команда уступила в матче Азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Шаржа» забила единственный мяч и победила.

Наверняка «Насаф» даст бой «Навбахору». Вот только последняя победа над соперником случилась больше четырех лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Навбахора» предлагают — 2.52.

На викторию «Насафа» дают — 2.97, ничья оценена — в 2.98.

Обе команды сражаются за чемпионский титул, но «Навбахор» выглядит сильнее в атаке .

Наш прогноз — Победа «Навбахора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.88.