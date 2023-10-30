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    Сможет ли «Навбахор» приблизиться к лидеру?

    «Навбахор» — «Насаф». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Навбахор» — «Насаф»
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    «Навбахор»
    «Навбахор» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках 22-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:15 мск. «Навбахор» — «Насаф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Навбахор»

    Эта команда проводит довольно таки успешный сезон. «Навбахор» сейчас занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

    Причем «Навбахор» отстает от лидера «Пахтакора» всего на 3 очка. За 4 тура до финиша такой гандикап выглядит вполне отыгрываемым.

    В предыдущем туре чемпионата «Навбахор» завоевал три очка. Команда сумела одолеть «Сурхан» со счетом 2:1.

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    Матчи с «Насафом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков было выиграно два.

    И уж точно «Навбахор» будет действовать первым номером. Тем паче, хозяева имеют сильнейшую атаку в лиге — 39 забитых мячей.

    «Насаф»

    Эта команда в нынешнем сезоне также сражается за самые высокие места. «Насаф» сейчас пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    Более того, отставание от «Навбахора» минимальное, да и «Пахтакор» отдалился не слишком. Так что «Насаф» не стоит сбрасывать со счетов!

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  • 25/10/2023

    • В минувшем туре чемпионата команда выдала продуктивный поединок. «Насаф» дома уверенно переиграл «Металлург» Бекабад (2:0).

    А вот до того команда уступила в матче Азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Шаржа» забила единственный мяч и победила.

    Наверняка «Насаф» даст бой «Навбахору». Вот только последняя победа над соперником случилась больше четырех лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Навбахора» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Насафа» дают — 2.97, ничья оценена — в 2.98.

    Обе команды сражаются за чемпионский титул, но «Навбахор» выглядит сильнее в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Навбахора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.88.

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    «Навбахор» — «Насаф»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Навбахор» приблизиться к лидеру?
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