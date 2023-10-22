«Лилль» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. «Лилль» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Эта команда проводит не самый лучший сезон. «Лилль» сейчас занимает 7 место в чемпионате, сражаясь за выход в еврокубки.

Причем «Лилль» не блещет стабильностью. «Доги» имеют высокий потенциал, реализовать который пока не выходит.

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В предыдущем туре чемпионата «Лилль» разжился одним баллом. Команда Паулу Фонсеки расписала мировую с «Лансом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

«Догам» нужно срочно прибавлять в плане реализации. В 8 матчах игроки команды отличились всего 11 мячами.

Хозяева явно постараются подтянуться поближе к группе лидеров. Команда Фонсеки уж точно будет активно атаковать.

«Брест»

У этой команды получается приятно удивлять. «Брест» сейчас пребывает на высоком для себя 4 месте турнирной таблицы.

Вот только с атакой у команды складывается не столь успешно. В 8 матчах Лиги 1 игроки команды забили всего 9 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда смогла взять лишь один балл. «Брест» расписал мировую с «Тулузой» (1:1).

А вот без поражений команда уже почти 2 месяца. Да и оборона «Бреста» действует монолитно, пропустив всего 7 мячей.

Наверняка «Брест» не будет отсиживаться в тылах. Надежные тылы и умение контратаковать могут стать слагаемыми позитивного для гостей результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.84.

На викторию «Бреста» дают — 4.67, ничья оценена — в 3.88.

Гости отлично обороняются , плюс у «Лилля» имеются заметные сложности с реализацией.

Наш прогноз — Победа «Бреста» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.