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    «Догам» победы не видать!

    «Лилль» — «Брест». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 октября 2023 года

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    Джонатан Дэвид
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. «Лилль» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Октября 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 16:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Эта команда проводит не самый лучший сезон. «Лилль» сейчас занимает 7 место в чемпионате, сражаясь за выход в еврокубки.

    Причем «Лилль» не блещет стабильностью. «Доги» имеют высокий потенциал, реализовать который пока не выходит.

    Коэффициенты матча Лилль — Брест

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    В предыдущем туре чемпионата «Лилль» разжился одним баллом. Команда Паулу Фонсеки расписала мировую с «Лансом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Догам» нужно срочно прибавлять в плане реализации. В 8 матчах игроки команды отличились всего 11 мячами.

    Хозяева явно постараются подтянуться поближе к группе лидеров. Команда Фонсеки уж точно будет активно атаковать.

    «Брест»

    У этой команды получается приятно удивлять. «Брест» сейчас пребывает на высоком для себя 4 месте турнирной таблицы.

    Вот только с атакой у команды складывается не столь успешно. В 8 матчах Лиги 1 игроки команды забили всего 9 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата команда смогла взять лишь один балл. «Брест» расписал мировую с «Тулузой» (1:1).

    А вот без поражений команда уже почти 2 месяца. Да и оборона «Бреста» действует монолитно, пропустив всего 7 мячей.

    Наверняка «Брест» не будет отсиживаться в тылах. Надежные тылы и умение контратаковать могут стать слагаемыми позитивного для гостей результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Бреста» дают — 4.67, ничья оценена — в 3.88.

    Гости отлично обороняются, плюс у «Лилля» имеются заметные сложности с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Бреста» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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