«Кельн» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Козлы» просто безобразно начали нынешний чемпионат. Сейчас команда находится на последнем 18 месте в таблице.

В 7 матчах «Кельн» добыл всего лишь один балл. Да и пропустила команда уже 14 мячей, что в среднем составляет 2 гола за матч.

В предыдущем туре чемпионата «Кельн» снова потерпел поражение. Команда на выезде пропустила три безответных мяча от «Байера».

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Команда по игре явно стоит на вылет. К тому же «козлы» уже на протяжении полутора лет не обыгрывают «жеребят».

«Кельн» наверняка постарается разжиться очками. Отставание от спасительной 15 позиции пока не такое огромное — 4 очка.

«Боруссия» М

Эта команда на данный момент пребывает на 12 месте турнирной таблицы. Причем «Боруссия» М выиграла лишь в одном матче из семи.

Главным бичом команды является оборона. Пропущено уже 16 мячей, да и вообще, игра команды вызывает вопросы.

Свой предыдущий поединок «Боруссия» М провела неудачно. Дома команда не сумела переиграть слабенький «Майнц» (2:2).

А вот в последней контрольной встрече «жеребята» победили. Команда легко переиграла бельгийский «Сент-Трейден» (4:1).

Нет сомнений, что гости будут стараться добыть свою вторую викторию в чемпионате. К тому же соперник выглядит разобранным.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.40.

На викторию «Боруссии» М дают — 2.91, ничья оценена — в 3.93.

Обе команды имеют сложности с надежностью тылов, однако «жеребята» сильнее в плане реализации .

Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.91. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.64.