«Кельн»
«Козлы» просто безобразно начали нынешний чемпионат. Сейчас команда находится на последнем 18 месте в таблице.
В 7 матчах «Кельн» добыл всего лишь один балл. Да и пропустила команда уже 14 мячей, что в среднем составляет 2 гола за матч.
В предыдущем туре чемпионата «Кельн» снова потерпел поражение. Команда на выезде пропустила три безответных мяча от «Байера».
Команда по игре явно стоит на вылет. К тому же «козлы» уже на протяжении полутора лет не обыгрывают «жеребят».
«Кельн» наверняка постарается разжиться очками. Отставание от спасительной 15 позиции пока не такое огромное — 4 очка.
«Боруссия» М
Эта команда на данный момент пребывает на 12 месте турнирной таблицы. Причем «Боруссия» М выиграла лишь в одном матче из семи.
Главным бичом команды является оборона. Пропущено уже 16 мячей, да и вообще, игра команды вызывает вопросы.
Свой предыдущий поединок «Боруссия» М провела неудачно. Дома команда не сумела переиграть слабенький «Майнц» (2:2).
А вот в последней контрольной встрече «жеребята» победили. Команда легко переиграла бельгийский «Сент-Трейден» (4:1).
Нет сомнений, что гости будут стараться добыть свою вторую викторию в чемпионате. К тому же соперник выглядит разобранным.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кельна» предлагают — 2.40.
На викторию «Боруссии» М дают — 2.91, ничья оценена — в 3.93.
Обе команды имеют сложности с надежностью тылов, однако
Наш прогноз — Победа «Боруссии» М. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.91. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.64.