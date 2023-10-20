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    «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу

    «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Германии, 20 октября 2023 года

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    «Боруссия» Дортмунд
    В пятницу, 20 октября, в восьмом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда на своем поле примет бременский «Вердер». Начало игры — в 21:30 по мск. «Боруссия» Д — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Октября 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Боруссия» Д

    «Шмели» провели шесть семь в новом сезоне Бундеслиги и можно с уверенностью сказать, что старт команды удался. Команда из Дортмунда выиграла пять игр и дважды сыграла вничью. Дортмундцы смогли шестнадцать раз поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои.

    В итоге «черно-желтые» в настоящий момент имеют в своем активе 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Дортмундский коллектив на два пункта отстает от лидирующего «Байера» и на один — от второго «Штутгарта». Столько же пунктов у «Баварии».

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Вердер

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    А вот в Лиге чемпионов Дортмунд стартовал не очень удачно. «Боруссия» сначала на выезде проиграла «ПСЖ» (0:2), а затем в родных стенах сыграла вничью с «Миланом» (0:0). Команда пока что идет последней в своем квартете. В Кубке Германии подопечные Эдина Терзича стартовали с уверенной победой над «Шотт Майнцем» (6:1).

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    В последней игре «Боруссия» на своем поле выиграла у «Униона» (4:2), а до этого на выезде переиграла «Хоффенхайм» (3:1), в родных стенах сломила сопротивление «Вольфсбурга» (1:0) и на выезде — «Фрайбурга» (4:2). Лишь перед этим дортмундцы сыграли вничью с «Хайденхаймом» (2:2).

    «Вердер»

    Бременцы стартовали в новом сезоне достаточно средне. Бременский коллектив семи матчах добыл только одну победу, три раза сыграл вничью и трижды проиграл. Команда из Бремена смогла двенадцать раз поразить ворота соперника и семнадцать раз пропустила в свои.

    В настоящий момент «музыканты» имеют в своем активе шесть очков. Команда располагается на четырнадцатой позиции в турнирной таблице. Она только на два пункта опережает четырнадцатый «Бохум», который находится в зоне переходных матчей.

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    • В последней игре «зелено-белые» в родных стенах проиграли «Хоффенхайму» (2:3), а до этого также уступили в гостях «Дармштадту» (2:4). Лишь перед этим подопечные Оле Вернера на своем поле смогли сломить сопротивление «Кельн» (2:1).

    В прошлом сезоне «Вердер» набрал 36 очков и занял тринадцатую позицию в турнирной таблице. Думается, что в этом сезоне бременцы также также будут бороться за выживание.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.36.

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    На викторию «Вердера» дают 7.50, ничья оценена в 5.90.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Также рискнем и поставим на то, что «Боруссия» добудет уверенную победу.

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    «Боруссия» Д — «Вердер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
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