«Слуцк» сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 16:00 мск. «Слуцк» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

Эта команда привычно ходит в середняках лиги. «Слуцк» находится на скромном 8 месте турнирной таблицы и ни на что серьезное не претендует.

В 22 поединках команда набрала лишь 26 очков. А вот пропущено в свои ворота уже 26 мячей, что говорит о некоторых проблемах с надежностью тылов.

В предыдущем туре чемпионата «Слуцк» снова не сумел добиться виктории. Правда, выездную ничью с «Ислочью» (0:0) вряд ли запишешь в ранг неудач.

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А вот до того «Слуцк» дома расписал мировую с «Торпедо-БелАЗ» (0:0). Так что оборона несколько прибавила в надежности.

«Слуцк» наверняка постарается разжиться тремя очками. Команда явно постарается улучшить свои атакующие показатели.

«Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь сражается за медали чемпионата. Ныне подопечные Ивана Биончика находятся на 4 позиции, отставая от искомой третьей по дополнительным показателям.

Причем клуб из Мозыря пропускает чуть меньше гола за матч. Да и вничью команда играет крайне редко: лишь 5 паритетов.

Свой предыдущий поединок команда снова провела удачно. «Славия» Мозырь дома сломила сопротивление «Ислочи» (2:1).

Команда Биончика выглядит весьма монолитно. Да и борьба за медали только обостряется, так что нужно непременно побеждать.

Матчи со «Слуцком» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись викториями.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» Мозырь предлагают — 2.40.

На викторию «Слуцка» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.28.

Команда Биончика выглядит мощнее соперника , и наверняка будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Славии» Мозырь. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.17.