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    Сумеет ли «Славия» взять три очка?

    «Слуцк» — «Славия» Мозырь. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 6 октября 2023 года

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    «Славия» Мозырь
    «Слуцк» сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 16:00 мск. «Слуцк» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Октября 2023 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 16:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
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    «Слуцк»

    Эта команда привычно ходит в середняках лиги. «Слуцк» находится на скромном 8 месте турнирной таблицы и ни на что серьезное не претендует.

    В 22 поединках команда набрала лишь 26 очков. А вот пропущено в свои ворота уже 26 мячей, что говорит о некоторых проблемах с надежностью тылов.

    В предыдущем туре чемпионата «Слуцк» снова не сумел добиться виктории. Правда, выездную ничью с «Ислочью» (0:0) вряд ли запишешь в ранг неудач.

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    А вот до того «Слуцк» дома расписал мировую с «Торпедо-БелАЗ» (0:0). Так что оборона несколько прибавила в надежности.

    «Слуцк» наверняка постарается разжиться тремя очками. Команда явно постарается улучшить свои атакующие показатели.

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь сражается за медали чемпионата. Ныне подопечные Ивана Биончика находятся на 4 позиции, отставая от искомой третьей по дополнительным показателям.

    Причем клуб из Мозыря пропускает чуть меньше гола за матч. Да и вничью команда играет крайне редко: лишь 5 паритетов.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела удачно. «Славия» Мозырь дома сломила сопротивление «Ислочи» (2:1).

    Команда Биончика выглядит весьма монолитно. Да и борьба за медали только обостряется, так что нужно непременно побеждать.

    Матчи со «Слуцком» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись викториями.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» Мозырь предлагают — 2.40.

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    На викторию «Слуцка» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.28.

    Команда Биончика выглядит мощнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Славии» Мозырь. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.17.

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    «Слуцк» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Славия» взять три очка?
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