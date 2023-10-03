3 октября в Эйндховене в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. ПСВ — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Эйндховенцы стартовали в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», а также шотландский «Рейнджерс».

В стартовом туре группового раунда ПСВ остался без очков. На выезде он потерпел разгром от фаворита «Арсенала» (0:4), пропустив четыре мяча.

Коэффициенты матча ПСВ — Севилья 1X2Новым игрокам 1.973.703.85Бонус$9500

Клуб провел семь матчей в своем чемпионате. Во всех из них он победил с общей разницей мячей +21, но ближайший конкурент АЗ отстает на два очка.

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В последних 16 поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 14 победах, одной ничьей и одном поражении, так что у него неплохие шансы на успех.

«Севилья»

Команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1).

Она начала чемпионат Испании крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает в нижней половине турнирной таблицы, на 14-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только дважды — у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0) и на сегодня главного аутсайдера «Альмерии» (5:1).

Поражение от «Барселоны» (0:1) в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, так что гости вполне способны победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Севильи» оценивается в 3,80, ничья — в 3,72.

В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,04.

Еще один вариант ставки — «Севилья» не проиграет за 1,88, поскольку в четырех из пяти последних матчей гости не уступали своим соперникам.