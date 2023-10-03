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    Увезет ли «Севилья» три очка из Эйндховена?

    ПСВ — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Севилья»
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    «Севилья» — не фаворит матча
    3 октября в Эйндховене в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. ПСВ — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 03 Октября 2023 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
    •  ПСВ 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    ПСВ

    Эйндховенцы стартовали в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», а также шотландский «Рейнджерс».

    В стартовом туре группового раунда ПСВ остался без очков. На выезде он потерпел разгром от фаворита «Арсенала» (0:4), пропустив четыре мяча.

    Коэффициенты матча ПСВ — Севилья

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  • 1.973.703.85Бонус$9500
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    Клуб провел семь матчей в своем чемпионате. Во всех из них он победил с общей разницей мячей +21, но ближайший конкурент АЗ отстает на два очка.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних 16 поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 14 победах, одной ничьей и одном поражении, так что у него неплохие шансы на успех.

    «Севилья»

    Команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1).

    Она начала чемпионат Испании крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает в нижней половине турнирной таблицы, на 14-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

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    • Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только дважды — у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0) и на сегодня главного аутсайдера «Альмерии» (5:1).

    Поражение от «Барселоны» (0:1) в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, так что гости вполне способны победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Севильи» оценивается в 3,80, ничья — в 3,72.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,04.

    Еще один вариант ставки — «Севилья» не проиграет за 1,88, поскольку в четырех из пяти последних матчей гости не уступали своим соперникам.

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    ПСВ — «Севилья»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Севилья» три очка из Эйндховена?
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