«Днепр-1»
Эта команда стартовала в УПЛ явно ниже собственных амбиций. «Днепр-1» осел на весьма скромном 9 месте в турнирной таблице.
Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Днепряне забили всего лишь 6 мячей в 6 сыгранных поединках.
В предыдущем туре чемпионата «Днепр-1» добыл важнейшие три очка. На выезде команда Юрия Максимова минимально обыграла «Зарю».
А вот из Кубка Украины днепряне вылетели. В серии послематчевых пенальти команда уступила «Полесью».
«Днепр-1» наверняка постарается улучшить свои атакующие показатели. Потенциал у хозяев огромный, так что пора подниматься в группу лидеров.
«Металлист 1925»
Эта команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы. В семи матчах она добыла 11 зачетных баллов.
Главным бичом харьковчан является слабая атака. «Желто-синие» настреляли всего лишь 6 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провалила. «Металлист 1925» вылетел из Кубка Украины, разгромно уступив «Ворскле» (0:3).
Поединки против «Днепра-1» для команды традиционно складываются неудачно. Четыре из пяти последних очных встреч завершились поражениями.
И уж наверняка «Металлист 1925» будет действовать вторым номером. Да и в кадровом плане гости явно уступают днепрянам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.50.
На викторию «Металлиста 1925» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.40.
«Днепр-1» по игре выглядит сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа «Днепра-1» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора «Днепра-1» -1.5 за 2.37.