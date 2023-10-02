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    Днепряне быстро возьмут свое

    «Днепр-1» — «Металлист 1925». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, УПЛ, 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Металлист 1925»
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    «Днепр-1»
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 октября, начало — в 17:00 мск. «Днепр-1» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Октября 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 17:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Днепр-1»

    Эта команда стартовала в УПЛ явно ниже собственных амбиций. «Днепр-1» осел на весьма скромном 9 месте в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Днепряне забили всего лишь 6 мячей в 6 сыгранных поединках.

    В предыдущем туре чемпионата «Днепр-1» добыл важнейшие три очка. На выезде команда Юрия Максимова минимально обыграла «Зарю».

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    А вот из Кубка Украины днепряне вылетели. В серии послематчевых пенальти команда уступила «Полесью».

    «Днепр-1» наверняка постарается улучшить свои атакующие показатели. Потенциал у хозяев огромный, так что пора подниматься в группу лидеров.

    «Металлист 1925»

    Эта команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы. В семи матчах она добыла 11 зачетных баллов.

    Главным бичом харьковчан является слабая атака. «Желто-синие» настреляли всего лишь 6 мячей в ворота соперников.

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  • 29/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провалила. «Металлист 1925» вылетел из Кубка Украины, разгромно уступив «Ворскле» (0:3).

    Поединки против «Днепра-1» для команды традиционно складываются неудачно. Четыре из пяти последних очных встреч завершились поражениями.

    И уж наверняка «Металлист 1925» будет действовать вторым номером. Да и в кадровом плане гости явно уступают днепрянам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Металлиста 1925» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.40.

    «Днепр-1» по игре выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Днепра-1» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора «Днепра-1» -1.5 за 2.37.

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    «Днепр-1» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. Днепряне быстро возьмут свое
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