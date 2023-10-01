«Ренн»
Команда стартовала в Лиге 1 довольно скромно. «Ренн» сейчас занимает девятое место в таблице, набрав восемь очков.
Зато бретонцы еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Впрочем, добыть удалось лишь одну викторию.
Коэффициенты матча Ренн — Нант
В предыдущем туре чемпионата клуб добыл очередной балл. На выезде он подписал мировое соглашение с «Монпелье» (0:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков при пяти ничьих и двух победах, так что у хозяев хорошие шансы хотя бы не проиграть.
«Нант»
Команда так себе начала новый сезон. Сейчас она находится на 10-м месте, набрав восемь баллов.
«Нант» не имеет в своем составе звезд. Да и оборона «Канареек» нередко допускает результативные ошибки.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В прошлом туре первенства клуб забил мячей и обыграл на своем поле «Лорьян» (5:3).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, поэтому у гостей есть неплохие шансы увезти домой хотя бы один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех «Нанта» оценивается в 6,33, ничья — в 4,56.
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,78.
Еще один вариант ставки — «Нант» не проиграет за 2,65, поскольку в четырех последних матчах гости не уступали своим соперникам.