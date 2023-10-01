«Ренн» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 21:45 мск. «Ренн» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Команда стартовала в Лиге 1 довольно скромно. «Ренн» сейчас занимает девятое место в таблице, набрав восемь очков.

Зато бретонцы еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Впрочем, добыть удалось лишь одну викторию.

Коэффициенты матча Ренн — Нант 1X2Новым игрокам 1.504.606.60Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата клуб добыл очередной балл. На выезде он подписал мировое соглашение с «Монпелье» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков при пяти ничьих и двух победах, так что у хозяев хорошие шансы хотя бы не проиграть.

«Нант»

Команда так себе начала новый сезон. Сейчас она находится на 10-м месте, набрав восемь баллов.

«Нант» не имеет в своем составе звезд. Да и оборона «Канареек» нередко допускает результативные ошибки.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В прошлом туре первенства клуб забил мячей и обыграл на своем поле «Лорьян» (5:3).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, поэтому у гостей есть неплохие шансы увезти домой хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех «Нанта» оценивается в 6,33, ничья — в 4,56.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,78.

Еще один вариант ставки — «Нант» не проиграет за 2,65, поскольку в четырех последних матчах гости не уступали своим соперникам.