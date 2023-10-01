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    Справится ли «Ренн» с «Нантом»?

    «Ренн» — «Нант». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Нант»
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    «Нант» выиграл два последних матча
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 21:45 мск. «Ренн» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Октября 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 21:45 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    Команда стартовала в Лиге 1 довольно скромно. «Ренн» сейчас занимает девятое место в таблице, набрав восемь очков.

    Зато бретонцы еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Впрочем, добыть удалось лишь одну викторию.

    Коэффициенты матча Ренн — Нант

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  • 1.504.606.60Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата клуб добыл очередной балл. На выезде он подписал мировое соглашение с «Монпелье» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков при пяти ничьих и двух победах, так что у хозяев хорошие шансы хотя бы не проиграть.

    «Нант»

    Команда так себе начала новый сезон. Сейчас она находится на 10-м месте, набрав восемь баллов.

    «Нант» не имеет в своем составе звезд. Да и оборона «Канареек» нередко допускает результативные ошибки.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В прошлом туре первенства клуб забил мячей и обыграл на своем поле «Лорьян» (5:3).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, поэтому у гостей есть неплохие шансы увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех «Нанта» оценивается в 6,33, ничья — в 4,56.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,78.

    Еще один вариант ставки — «Нант» не проиграет за 2,65, поскольку в четырех последних матчах гости не уступали своим соперникам.

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    «Ренн» — «Нант»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Справится ли «Ренн» с «Нантом»?
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