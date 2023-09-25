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    Сможет ли «Пюник» разгромить аутсайдера?

    «Пюник» — «Ширак». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Ширак»
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    «Пюник»
    «Пюник» сыграет на своем поле с «Шираком» в рамках 9-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 15:00 мск. «Пюник» — «Ширак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 25 Сентября 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 15:00 Ширак Ширак
  • Гюмри
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    «Пюник»

    Эта команда блестяще стартовала в чемпионате. «Пюник» возглавляет турнирную таблицу, набрав 20 очков в 8 матчах.

    Главной ценностью «Пюника» являются надежные тылы. В 8 поединках в воротах команды побывало всего 3 мяча.

    В предыдущем туре чемпионата команда добилась победы. «Пюник» с минимальным счетом одолел «Ноа».

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    Добавляет оптимизма и действующая пятиматчевая победная серия. Причем в четырех последних поединках «Пюник» оставил свои ворота сухими.

    «Пюник» наверняка будет максимально активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда уж точно обязана.

    «Ширак»

    Эта команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Армении. «Ширак» выиграл всего лишь один раз в 8 матчах.

    А вот оборона команды напоминает форменный проходной двор. Пропущено уже 18 мячей, и это притом, что забить удалось всего 8 голов.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ширак» в родных стенах уступил «Арарат-Армении» (0:1).

    Действующая пораженческая серия составляет уже 7 матчей. Да и обыграть удалось только новичка элиты «Вест Армению» (4:2).

    Гости явно настроены дать бой лидеру. Вот только никаких предпосылок для сенсации в этой встрече нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 1.11.

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    На викторию «Ширака» дают — 20.00, ничья оценена — в 7.70.

    «Пюник» проводит блестящий турнирный отрезок, и явно постарается удержаться на вершине таблицы.

    Наш прогноз — Фора «Пюника» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.45.

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    «Пюник» — «Ширак»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Пюник» разгромить аутсайдера?
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