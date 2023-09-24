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    Одни забьют, другие — нет?!

    «Челси» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Астон Вилла»
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    «Челси»
    «Челси» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:00 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Сентября 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 16:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Челси»

    Эта команда стартовала в чемпионате, в целом, хуже не придумаешь. «Челси» находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

    Причем проблемы в атаке тянутся уже второй сезон. Лондонцы настреляли всего 5 мячей в 5 сыгранных матчах.

    Коэффициенты матча Челси — Астон Вилла

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  • 1.854.053.95Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Челси» снова выдал неудачный поединок. «Аристократы» не сумели одолеть «Борнмут» (0:0).

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    А вот до того «Челси» уступил «Ноттингем Форест» (0:1). Да и вообще, кризис в клубе затягивается и пути выхода из него не видно.

    Лондонцы уж точно будут стремиться добыть три очка. «Аристократы» имеют неплохой подбор игроков, которые просто обязаны выстрелить.

    «Астон Вилла»

    Эта команда начала чемпионат довольно позитивно. «Астон Вилла» сейчас пребывает на 7 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Вот только с обороной имеются заметные сложности. В 5 матчах чемпионата бирмингемцы пропустили уже 10 раз.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Астон Вилла» в Лиге конференций уступили «Легии» (2:3).

    А вот в АПЛ «вилланы» выглядят веселее. В минувшем туре бирмингемцы уверенно расправились с «Кристал Пэлас» (3:1).

    Нет сомнений, что «Астон Вилла» постарается разжиться очками. Тем паче, проблем в игре соперника громадье.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Астон Виллы» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.98.

    У лондонцев имеются значительные проблемы с реализацией голевых моментов, и эти проблемы пока не решены.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.26.

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    «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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