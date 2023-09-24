«Челси» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:00 мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Эта команда стартовала в чемпионате, в целом, хуже не придумаешь. «Челси» находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

Причем проблемы в атаке тянутся уже второй сезон. Лондонцы настреляли всего 5 мячей в 5 сыгранных матчах.

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В предыдущем туре чемпионата «Челси» снова выдал неудачный поединок. «Аристократы» не сумели одолеть «Борнмут» (0:0).

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А вот до того «Челси» уступил «Ноттингем Форест» (0:1). Да и вообще, кризис в клубе затягивается и пути выхода из него не видно.

Лондонцы уж точно будут стремиться добыть три очка. «Аристократы» имеют неплохой подбор игроков, которые просто обязаны выстрелить.

«Астон Вилла»

Эта команда начала чемпионат довольно позитивно. «Астон Вилла» сейчас пребывает на 7 позиции в турнирной таблице АПЛ.

Вот только с обороной имеются заметные сложности. В 5 матчах чемпионата бирмингемцы пропустили уже 10 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Астон Вилла» в Лиге конференций уступили «Легии» (2:3).

А вот в АПЛ «вилланы» выглядят веселее. В минувшем туре бирмингемцы уверенно расправились с «Кристал Пэлас» (3:1).

Нет сомнений, что «Астон Вилла» постарается разжиться очками. Тем паче, проблем в игре соперника громадье.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.96.

На викторию «Астон Виллы» дают — 3.96, ничья оценена — в 3.98.

У лондонцев имеются значительные проблемы с реализацией голевых моментов , и эти проблемы пока не решены.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.26.