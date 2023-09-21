«Вест Хэм» сыграет на своем поле «Бачка-Топола» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

Команда провела противоречивый прошлый сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14-й строчке, зато они выиграли Лигу конференций.

«Вест Хэм» успешно стартовал в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Борнмутом» (1:1) он обыграл «Челси» (3:1), «Брайтон» (3:1) и «Лутон» (2:1), но уступил «Манчестер Сити» (1:3).

Такие результаты позволяют «Молотобойцам» занимать аж шестую позицию. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет пять очков.

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Поражение от «Горожан» прервало беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка (три победы), так что хозяева в отличной форме и будут явным фаворитом.

«Бачка-Топола»

Эта сербская команда является лидером в своем чемпионате. «Бачка-Топола» довольно успешно стартовала в нынешнем сезоне, но вылетела из Лиги чемпионов в квалификации.

По итогам семи туров сербского первенства клуб набрал 19 очков и на три балла оторвался от ближайшего преследователя «Партизана», который провел на игру меньше.

В своем последнем матче команда одержала победу. На своем поле она разгромила «Железничар» (6:3), забив в ворота соперника шесть мячей.

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что гости могут оказаться крепким орешком для фаворита.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 1,10. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 24,39, ничья — в 10,35.

В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,36.

Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и 2-й тайм за 1,75, ведь хозяева — явный фаворит, и способны реализовать такой сценарий.