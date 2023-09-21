«Вест Хэм»
Команда провела противоречивый прошлый сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14-й строчке, зато они выиграли Лигу конференций.
«Вест Хэм» успешно стартовал в новом сезоне АПЛ. После ничьей с «Борнмутом» (1:1) он обыграл «Челси» (3:1), «Брайтон» (3:1) и «Лутон» (2:1), но уступил «Манчестер Сити» (1:3).
Такие результаты позволяют «Молотобойцам» занимать аж шестую позицию. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет пять очков.
Поражение от «Горожан» прервало беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка (три победы), так что хозяева в отличной форме и будут явным фаворитом.
«Бачка-Топола»
Эта сербская команда является лидером в своем чемпионате. «Бачка-Топола» довольно успешно стартовала в нынешнем сезоне, но вылетела из Лиги чемпионов в квалификации.
По итогам семи туров сербского первенства клуб набрал 19 очков и на три балла оторвался от ближайшего преследователя «Партизана», который провел на игру меньше.
В своем последнем матче команда одержала победу. На своем поле она разгромила «Железничар» (6:3), забив в ворота соперника шесть мячей.
На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах, так что гости могут оказаться крепким орешком для фаворита.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 1,10. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 24,39, ничья — в 10,35.
В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,36.
Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и 2-й тайм за 1,75, ведь хозяева — явный фаворит, и способны реализовать такой сценарий.