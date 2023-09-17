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    Сможет ли «Рома» прервать безвыигрышную серию?

    «Рома» — «Эмполи». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Италии 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Эмполи»
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    Ромелу Лукаку
    «Рома» сыграет на своем поле против «Эмполи» в четвертом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Сентября 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Рома»

    «Рома» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А после трех туров, в которых набрала лишь одно очко.

    У Жозе Моуринью, как обычно, есть парочка аргументов в свою защиту, но очевидно, что его команда провалила старт сезона.

    Коэффициенты матча Рома — Эмполи

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  • 1.404.608.50Бонус$9500
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    Перед паузой на международные матчи римляне уступили на своем поле «Милану» (1:2). До удаления центрального защитника «россонери» Фикайо Томори команду «Особенного» просто «возили».

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    • Но по-настоящему неприятным сюрпризом стала домашняя ничья с «Салернитаной» и гостевое поражение от «Вероны».

    С учетом летних трансферов (специально для Моуринью клуб подписал Ромелу Лукаку, Леандро Паредеса, Серадара Азмуна и Ренату Саншеша) игра и результаты «Ромы» стали разочарованием.

    «Эмполи»

    «Эмполи» тем временем находится на последней строчке, до сих пор не набрав ни одного очка.

    По всей видимости, в Серии А определился первый претендент на понижение в классе.
    Команда Паоло Дзанетти потерпела поражения от «Вероны», «Монцы» и «Ювентуса».

    Более того, в этих матчах «Эмполи» не забил ни одного гола, пропустив в общей сложности пять мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    С учетом товарищеских встреч серия поражений «Эмполи» составляет уже пять матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Эмполи» — за 7.70.

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    Если «Рома» и в этом матче потеряет очки, хозяева клуба вполне могут задуматься о смене главного тренера. От Моуринью все-таки ждут других результатов. К слову, по игре тоже есть вопросы — с таким футболом римляне вряд ли финишируют в топ-4.

    Ставка — победа «Ромы» + тотал больше 2,5 за 2.30.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Ромы» в обоих таймах за 2.34.

    В прошлом сезоне «Рома» дважды выиграла у «Эмполи» — 2:1 в гостях и 2:0 на своем поле.

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