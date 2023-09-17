«Рома» сыграет на своем поле против «Эмполи» в четвертом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А после трех туров, в которых набрала лишь одно очко.

У Жозе Моуринью, как обычно, есть парочка аргументов в свою защиту, но очевидно, что его команда провалила старт сезона.

Коэффициенты матча Рома — Эмполи 1X2Новым игрокам 1.404.608.50Бонус$9500

Перед паузой на международные матчи римляне уступили на своем поле «Милану» (1:2). До удаления центрального защитника «россонери» Фикайо Томори команду «Особенного» просто «возили».

Но по-настоящему неприятным сюрпризом стала домашняя ничья с «Салернитаной» и гостевое поражение от «Вероны».

С учетом летних трансферов (специально для Моуринью клуб подписал Ромелу Лукаку, Леандро Паредеса, Серадара Азмуна и Ренату Саншеша) игра и результаты «Ромы» стали разочарованием.

«Эмполи»

«Эмполи» тем временем находится на последней строчке, до сих пор не набрав ни одного очка.

По всей видимости, в Серии А определился первый претендент на понижение в классе.

Команда Паоло Дзанетти потерпела поражения от «Вероны», «Монцы» и «Ювентуса».

Более того, в этих матчах «Эмполи» не забил ни одного гола, пропустив в общей сложности пять мячей.

Все прогнозы на Серию А

С учетом товарищеских встреч серия поражений «Эмполи» составляет уже пять матчей.

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Эмполи» — за 7.70.

Если «Рома» и в этом матче потеряет очки, хозяева клуба вполне могут задуматься о смене главного тренера. От Моуринью все-таки ждут других результатов. К слову, по игре тоже есть вопросы — с таким футболом римляне вряд ли финишируют в топ-4.

Ставка — победа «Ромы» + тотал больше 2,5 за 2.30.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Ромы» в обоих таймах за 2.34.

В прошлом сезоне «Рома» дважды выиграла у «Эмполи» — 2:1 в гостях и 2:0 на своем поле.