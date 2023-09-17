«Рома»
«Рома» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А после трех туров, в которых набрала лишь одно очко.
У Жозе Моуринью, как обычно, есть парочка аргументов в свою защиту, но очевидно, что его команда провалила старт сезона.
Коэффициенты матча Рома — Эмполи
Перед паузой на международные матчи римляне уступили на своем поле «Милану» (1:2). До удаления центрального защитника «россонери» Фикайо Томори команду «Особенного» просто «возили».
Но по-настоящему неприятным сюрпризом стала домашняя ничья с «Салернитаной» и гостевое поражение от «Вероны».
С учетом летних трансферов (специально для Моуринью клуб подписал Ромелу Лукаку, Леандро Паредеса, Серадара Азмуна и Ренату Саншеша) игра и результаты «Ромы» стали разочарованием.
«Эмполи»
«Эмполи» тем временем находится на последней строчке, до сих пор не набрав ни одного очка.
По всей видимости, в Серии А определился первый претендент на понижение в классе.
Команда Паоло Дзанетти потерпела поражения от «Вероны», «Монцы» и «Ювентуса».
Более того, в этих матчах «Эмполи» не забил ни одного гола, пропустив в общей сложности пять мячей.
С учетом товарищеских встреч серия поражений «Эмполи» составляет уже пять матчей.
Прогноз и ставка
На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Эмполи» — за 7.70.
Если «Рома» и в этом матче потеряет очки, хозяева клуба вполне могут задуматься о смене главного тренера. От Моуринью все-таки ждут других результатов. К слову, по игре тоже есть вопросы — с таким футболом римляне вряд ли финишируют в топ-4.
Ставка — победа «Ромы» + тотал больше 2,5 за 2.30.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Ромы» в обоих таймах за 2.34.
В прошлом сезоне «Рома» дважды выиграла у «Эмполи» — 2:1 в гостях и 2:0 на своем поле.