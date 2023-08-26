5-й тур чемпионата Бельгии стартует матчем между «Вестерло» и «Мехеленом». Начало встречи — 26 августа в 17:00 по московскому времени. «Вестерло» — «Мехелен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вестерло»

Эта команда провалила старт бельгийской Про-Лиги. В 4-х турах на счету «Вестерло» по-прежнему нет побед.

Клуб из одноименного города в первом матче добыл одно очко в игре против «Эйпена» (2:2). Правда затем «Вестерло» уступил в трех матчах кряду.

Подопечные Йонаса Де Река в 4-м туре проиграли на выезде «Андерлехту» (1:2). Стоит отметить, что и в двух предыдущих матчах команда уступила крепким соперникам, участвующих в еврокубках — «Брюгге» (0:1) и «Генту» (1:3).

Все прогнозы на футбол

«Вестерло» пока тяжело бороться с коллективами более высокого ранга. Но команду еще рано списывать со счетов. Нет сомнений, что в матче с «Мехеленом» футболисты «Вестерло» приложат все силы, чтобы добыть первую победу в сезоне.

«Мехелен»

В прошлом сезоне «Мехелен» занял 13-е место в чемпионате и вышел в финал кубка. Правда выиграть трофей «Малинцам» так и не удалось. В решающем матче за Кубок Бельгии «Мехелен» уступил «Антверпену».

Подопечные Стивена Дефура имели шанс поквитаться с новоявленным чемпионом в Суперкубке страны, но и здесь команда потерпела фиаско. При счете 1:1 игра перешла в серию послематчевых пенальти, в которой удача оказалась на стороне «Антверпена».

В крайнем туре нового сезона бельгийской Про-Лиги «Мехелен» наконец смог одержать первую победу. «Малинцы» довольно неожиданно разгромили дома «Юнион» (4:0).

Ранее коллектив Дефура сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а затем уступил таким командам, как «Гент» (0:1) и РВДМ (0:1). Сейчас «Мехелен» с 4-мя очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Вестерло». Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.10.

Успех «Мехелена» оценивается в 3.10, ничья идет за 3.95.

«Мехелен» удивил в крайнем туре, одержав крупную победу. Вполне вероятно, что у гостей хватит мастерства не уступить на выезде.

Наш прогноз и ставка — Фора (0) на «Мехелен» с коэффициентом 2.35.

В 4-х из 5-ти последних официальных очных матчах было забито не менее 3-х голов за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (3) за 1.88.