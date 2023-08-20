ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А? Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений Гарри КейнПоход Кейна за первым титулом. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 08:37
    • Стало известно, почему может сорваться переход Пакета из «Вест Хэма» в «Ман Сити»
  • 08:17
    • Соболенко обыграла Жабер на турнире в Цинциннати
  • 08:09
    • ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля
  • 08:04
    • Джокович разгромил Фрица и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:40
    • Алькарас обыграл Перселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Оступится ли «Лацио» в стартовом туре Серии А?

    «Лечче» — «Лацио». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 20 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лечче Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лацио» — фаворит матча
    «Лечче» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 21:45 мск. «Лечче» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 20 Августа 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •

    «Лечче»

    В прошлом сезоне «Лечче» успешно завершил борьбу за выживание в Серии А. Клуб в итоге занял 16-е место, тогда как зона вылета начинается с 18-го.

    В итоге команда на пять очков оторвалась от опасной зоны. Обеспечить себе прописку в элитном дивизионе позволила победа в предпоследнем туре над «Монцей» (1:0).

    Коэффициенты матча Лечче — Лацио

    1X2Новым игрокам
  • 3.953.352.02Бонус$9500
    •

    Новый сезон уже начался для хозяев матчем в Кубке Италии. В первом раунде турнире они с минимальным счетом обыграли на своем поле «Комо».

    Все прогнозы на Серию А

    В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при четырех победах, так что у него неплохая форма.

    «Лацио»

    Новая кампания для римлян как раз только начнется грядущей игрой. «Лацио» сыграл в пяти спаррингах, в которых трижды победил и дважды уступил.

    В прошлом сезоне «Орлы» выступили успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.

  • Читайте по теме

    • В своем последнем контрольном поединке «бьянкочелести» поглумились над заштатной «Латиной» на выезде, забив сопернику девять безответных мячей.

    В 10 последних поединках коллектив потерпел только два поражения при семи победах и одной ничьей, поэтому у гостей форма как минимум не хуже.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,00. Успех «Лечче» оценивается в 3,84, ничья — в 3,40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В семи из девяти последних матчей гости победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,81, ведь в шести из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — Австралия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Шинник — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сокол — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мольде — Волеренга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Одд — Сарпсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лечче» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Лацио» в стартовом туре Серии А?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры