«Лечче»
В прошлом сезоне «Лечче» успешно завершил борьбу за выживание в Серии А. Клуб в итоге занял 16-е место, тогда как зона вылета начинается с 18-го.
В итоге команда на пять очков оторвалась от опасной зоны. Обеспечить себе прописку в элитном дивизионе позволила победа в предпоследнем туре над «Монцей» (1:0).
Коэффициенты матча Лечче — Лацио
Новый сезон уже начался для хозяев матчем в Кубке Италии. В первом раунде турнире они с минимальным счетом обыграли на своем поле «Комо».
В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при четырех победах, так что у него неплохая форма.
«Лацио»
Новая кампания для римлян как раз только начнется грядущей игрой. «Лацио» сыграл в пяти спаррингах, в которых трижды победил и дважды уступил.
В прошлом сезоне «Орлы» выступили успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.
В своем последнем контрольном поединке «бьянкочелести» поглумились над заштатной «Латиной» на выезде, забив сопернику девять безответных мячей.
В 10 последних поединках коллектив потерпел только два поражения при семи победах и одной ничьей, поэтому у гостей форма как минимум не хуже.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,00. Успех «Лечче» оценивается в 3,84, ничья — в 3,40.
В семи из девяти последних матчей гости победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,00.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,81, ведь в шести из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.