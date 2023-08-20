«Лечче» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 21:45 мск. «Лечче» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

В прошлом сезоне «Лечче» успешно завершил борьбу за выживание в Серии А. Клуб в итоге занял 16-е место, тогда как зона вылета начинается с 18-го.

В итоге команда на пять очков оторвалась от опасной зоны. Обеспечить себе прописку в элитном дивизионе позволила победа в предпоследнем туре над «Монцей» (1:0).

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Новый сезон уже начался для хозяев матчем в Кубке Италии. В первом раунде турнире они с минимальным счетом обыграли на своем поле «Комо».

Все прогнозы на Серию А

В пяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение при четырех победах, так что у него неплохая форма.

«Лацио»

Новая кампания для римлян как раз только начнется грядущей игрой. «Лацио» сыграл в пяти спаррингах, в которых трижды победил и дважды уступил.

В прошлом сезоне «Орлы» выступили успешно. По итогам минувшего розыгрыша Серии А им удалось стать вице-чемпионом и пробиться в Лигу чемпионов.

В своем последнем контрольном поединке «бьянкочелести» поглумились над заштатной «Латиной» на выезде, забив сопернику девять безответных мячей.

В 10 последних поединках коллектив потерпел только два поражения при семи победах и одной ничьей, поэтому у гостей форма как минимум не хуже.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,00. Успех «Лечче» оценивается в 3,84, ничья — в 3,40.

В семи из девяти последних матчей гости победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,00.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,81, ведь в шести из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.